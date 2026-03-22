Honda превратила крошечный кей-кар в «заряженного» шустрика с новым турбомотором

Микровэн Honda N-Van оснастили новым мотором мощностью 63 л.с.

Японский автопроизводитель решил серьезно обновить свою самую компактную модель N-Van к 2026 году, добавив не только цифровые технологии в салон, но и установив турбодвигатель, который превращает скромный развозной фургон в настоящего короля городских джунглей и вылазок на природу.

Honda N-Van, выпускающийся с 2018 года, получил долгожданное обновление. Брутальные формы менять не стали, главные перемены скрыты внутри и под капотом.

Самая интересная новость для поклонников активного отдыха – это модернизация флагманской версии Nature Style (ранее известной как Style+ Nature). Теперь этот «приключенческий» микроавтобус оснащается турбированным 660-кубовым трехцилиндровым двигателем. Если раньше владельцам приходилось довольствоваться скромными 52 л.с., то новая версия выдает уже 63 силы! Разница для такого малыша колоссальная.

Интерьер субкомпакта обновился не менее значительно: появилась 7-дюймовая цифровая приборная панель и стильное двухспицевое рулевое колесо, которые перекочевали сюда от электрического собрата N-Van e. Более дорогая комплектация Fun, помимо прочего, обзавелась современными разъемами USB-C, попрощавшись с устаревшими USB-A.

В стандартное оснащение всей линейки N-Van вошли передние парковочные датчики и система торможения после столкновения, дополняющие комплекс ассистентов Honda Sensing. А базовые версии G и L теперь радуют владельцев кнопкой запуска двигателя и функцией подавления резкого ускорения – полезная опция для спокойной езды в плотном потоке.

Стоимость обновленного N-Van стартует от 1 498 200 иен (795 000 рублей) за базовую переднеприводную версию с механикой и достигает 2 269 300 иен (1 204 771 рублей) за топовую полноприводную модификацию Turbo Fun Nature Style.