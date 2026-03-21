Voyah представил самую технологичную версию своего флагманского внедорожника

Voyah Taishan Black Warrior с системой Huawei Qiankun ADS поступил в продажу

Внедорожник Voyah Taishan Black Warrior теперь официально можно купить в Китае. Это не просто обновление флагмана, а машина, которая претендует на статус первого серийного автомобиля в стране с автопилотом третьего уровня. Цена новинки установлена на отметке 509 900 юаней, что примерно эквивалентно шести миллионам рублей.

Сердцем автономных возможностей стала система Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS, работающая в связке с целым арсеналом датчиков. В её основе – четыре лидара, включая новый 896-линейный сканер на крыше. Два боковых лидара следят за слепыми зонами, а один установлен сзади. Вообще, всего сенсоров тридцать четыре: к лидарам добавляются камеры, ультразвуковые и миллиметровые радары. Вычислительная мощность платформы переваливает за 1000 TOPS, а «зрение» системы распознаёт объекты на расстоянии до трёхсот метров.

Внешне версия Black Warrior выделяется полностью чёрным кузовом, такими же дисками и контрастными красными тормозными суппортами. Шесть сине-голубых индикаторов на передней панели сигнализируют о работе автопилота. Габариты у машины солидные: длина превышает пять метров, а колёсная база составляет 3120 мм. Внутри салон рассчитан на шесть мест по схеме 2+2+2.

За информационно-развлекательные функции отвечает платформа HarmonySpace 5 с поддержкой искусственного интеллекта и голосового управления. Перед водителем – цифровая панель приборов на 10,25 дюйма, по центру – 16,1-дюймовый сенсорный экран. Для пассажиров есть 55-дюймовый проекционный дисплей и AR-проектор на лобовое стекло. Отделка включает карбоновые вставки, декоративные панели с узором и кресла с контрастной строчкой.

Во втором ряду пассажирам доступен собственный сенсорный блок управления климатом, двойные электрошторки, потолочный 21,4-дюймовый экран, холодильник и даже розетка на 220 вольт. Аудиосистема Voyah Sound с 32 динамиками и усилителем мощностью 2300 Вт должна обеспечить качественный звук.

Под капотом работает 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил, но он выступает лишь в роли генератора для тяговой батареи. Основную тягу создают два электромотора суммарной отдачей в 516 л.с. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре, а его батарея ёмкостью 65 кВтч от CATL поддерживает быструю зарядку мощностью до 320 кВт. Производитель заявляет, что заряд с 20% до 80% занимает всего 12 минут. Запас хода на электротяге составляет 350 км, а в гибридном режиме – свыше 1400 км.

Шасси полностью алюминиевое, с трёхкамерной пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами. Задние колёса, кстати, могут поворачиваться на угол до 16 градусов, что улучшает манёвренность крупного внедорожника.