#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эта вещь позволит взять в путешествие на мотоцикле все необходимое, недорого
Ferrari объяснила переход на сенсорные экраны в салонах своих автомобилей

Глава Ferrari: сенсорные экраны— это не только дань моде, но и способ сэкономить

Глава Ferrari Бенедетто Винья прямо заявил, что переход на сенсорные панели в салоне – это не только дань технологическому тренду. По его словам, компания преследует сразу две цели: снижение затрат и привлечение новой аудитории.

Рекомендуем
Вообще, отказ от физических переключателей даёт ощутимую экономию – до 50% на производстве. Винья пояснил, что для создания обычной кнопки нужна специальная пресс-форма, а виртуальный аналог на экране такой оснастки не требует. Получается, каждый сенсорный элемент – это экономия на инструментах, материалах и логистике.

Кстати, есть и маркетинговая сторона. Молодые покупатели, выросшие со смартфонами, просто ожидают увидеть в машине современный цифровой интерфейс. Такой подход делает бренд более актуальным для нового поколения, которое не всегда разделяет ностальгию по механическим клавишам. В общем-то, это логичный шаг, хотя и спорный для многих поклонников традиционного автомобилестроения.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом Ferrari не собирается полностью отказываться от тактильных ощущений – в самых важных зонах, например для переключения передач, физические элементы останутся. Но общая тенденция ясна: будущее за гибридными решениями, где сенсоры экономят деньги компании и соответствуют ожиданиям рынка.

Источник:  The Drive
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 13
Поделиться:
Оцените материал:
0