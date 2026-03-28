Это вам не шутка: Subaru представит 420-сильный кроссовер 1 апреля

Трехрядный электрокроссовер Subaru скоро представят на автосалоне в Нью-Йорке

Японский автопроизводитель Subaru выбрал необычную дату для мирового дебюта своего нового трехрядного электрического кроссовера, который станет самым крупным электромобилем в истории марки.

Премьера новинки пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, и, несмотря на первоапрельскую дату, характеристики у машины вполне серьезные. Под капотом новинки заявлена силовая установка мощностью 420 л.с. в сочетании с фирменным полным приводом Symmetrical All-Wheel Drive.

Судя по опубликованным тизерам, дизайн модели выполнен в узнаваемой стилистике бренда с разделенными блоками головной оптики и светящимся логотипом.

Тизер нового кроссовера Subaru

Ожидается, что новинка станет очередным плодом сотрудничества с Toyota, разделив технологическое оснащение с Highlander. Это предполагает наличие батарей на выбор (до 95,8 кВт·ч), запас хода более 500 км и поддержку быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% примерно за 30 минут.

В салоне кроссовера, вероятно, появится современная 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14-дюймовая мультимедийная система. Их дополнит аудиосистема с шестью динамиками и система внутренней подсветки с 64 цветами.

Toyota Highlander 2027 года поступит в продажу в конце этого года, поэтому ожидается, что новый Subaru появится примерно в то же время.