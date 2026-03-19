Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI

Subaru без шума запатентовала агрессивный хэтчбек, похожий на гоночный концепт

Поклонники японского бренда Subaru снова могут начинать волноваться: в Сети обнаружены патентные изображения автомобиля, который напоминает концептуальный хэтчбек STI, ранее ослепивший публику на выставке в Японии.

Документы, попавшие в открытый доступ, демонстрируют машину с мускулистыми крыльями, хищной решеткой радиатора и стремительным профилем.

Почти полное сходство патента с шоу-каром Performance-B STI наводит на мысль, что компания решила заранее обезопасить дизайн от копирования, что является обычной юридической практикой перед премьерой.

Однако время публикации чертежей выглядит интригующе: они появились незадолго до того, как Subaru выкатила на трек свой новый гоночный болид HiPerfX2. Этот боевой автомобиль, созданный для гонок, щеголяет тем же обвесом и расширенным кузовом.

Под капотом у него форсированный 2,4-литровый оппозитник, выдающий почти 360 л.с. в паре с механической коробкой и фирменным полным приводом. И хотя на патентных рисунках отсутствуют некоторые детали, например, патрубки выхлопной системы, эксперты списывают это на условности чертежей.

Пока одни спорят, является ли находка лишь защитой интеллектуальной собственности, другие видят в этом сигнал. Subaru сворачивает продажи седана WRX на домашнем рынке и убирает из линейки комплектацию STI Sport. На фоне этих событий слухи о возвращении «горячего» хэтчбека в 2027 году звучат уже не как фантазии фанатов, а как вполне просчитанный план по заполнению освободившейся ниши.

Похоже, легендарный значок STI готовится засиять на новом кузове.