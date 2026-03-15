Самый надежный кроссовер на рынке снова можно купить в России: актуальные цены

Subaru Forester вернулся в РФ по параллельному импорту с ценой от 3,2 млн рублей

Subaru Forester снова можно купить в России, причём теперь в двух поколениях. Помимо привычного пятого поколения, на классифайдах появились и машины нового, шестого, которые раньше у нас официально не продавались. Ценники, правда, сильно разнятся в зависимости от города и поколения.

За 3,15 млн рублей компания из Владивостока готова привезти предыдущую модель в топовой комплектации STI Sport Plus. В неё входит 2-литровый 154-сильный двигатель, кожаная отделка мультируля, большой экран мультимедиа, климат-контроль, подогрев сидений, люк и система бесключевого доступа. Всего на 100 тысяч дороже, за 3,25 млн, предлагают версию Sport EyeSight с красно-чёрным салоном, массой логотипов STI и полным комплектом систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг усталости.

Совсем другая история с автомобилями последнего, шестого поколения. Их привозят с японского рынка, и базовый вариант с 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. стартует от 3,77 млн рублей. За эти деньги покупатель получит машину с багажником на крыше, золотистыми дисками, вертикальным сенсорным экраном, подогревами руля и сидений, а также памятью настроек водительского кресла.

Интерьер Subaru Forester

Другие дилеры из Владивостока оценивают такую же модель уже от 3,82 млн, а если брать из наличия, то минимум 4,45 млн рублей. Но настоящий ценовой разброс виден в других городах. К примеру, в Нижнем Новгороде растаможенный Forester с 2-литровым 136-сильным мотором, ввезённый по льготному утильсбору, стоит до 6,79 млн. В Екатеринбурге за него просят от 6,9 млн, в Самаре – от 7,05 млн, а в Москве цена начинается с 7,1 млн рублей.

Высокие цены, особенно на старые модели, во многом оправданы репутацией кроссовера. Ещё в апреле прошлого года Forester был признан самым надёжным новым автомобилем на российском рынке по итогам опроса 30 тысяч человек в рамках исследования «Рейтинги Авто Года». А в декабре он и вовсе возглавил мировой рейтинг надёжности от авторитетного американского издания Consumer Reports, опередив таких фаворитов, как BMW X5 и Lexus RX. Опрос тогда охватил триста тысяч автовладельцев.