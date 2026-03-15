#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen ID.3 Neo
15 марта
Volkswagen улучшил свой первый электромобиль: подробности
Volkswagen раскрыл дизайн своего электрокара...
Chery iCaur V27
15 марта
Отличная динамика и готовность к русским зимам — новый внедорожник скоро в РФ
Chery iCaur V27 с гибридной системой Golden...
GAC Aion
15 марта
В России готовится премьера нового кроссовера, адаптированного для нашего рынка
Старт продаж кроссовера GAC Aion на рынке...

Самый надежный кроссовер на рынке снова можно купить в России: актуальные цены

Subaru Forester вернулся в РФ по параллельному импорту с ценой от 3,2 млн рублей

Subaru Forester снова можно купить в России, причём теперь в двух поколениях. Помимо привычного пятого поколения, на классифайдах появились и машины нового, шестого, которые раньше у нас официально не продавались. Ценники, правда, сильно разнятся в зависимости от города и поколения.

Рекомендуем
Честный тест-драйв Jaecoo J8: реальная ли это замена Мерседесу?

За 3,15 млн рублей компания из Владивостока готова привезти предыдущую модель в топовой комплектации STI Sport Plus. В неё входит 2-литровый 154-сильный двигатель, кожаная отделка мультируля, большой экран мультимедиа, климат-контроль, подогрев сидений, люк и система бесключевого доступа. Всего на 100 тысяч дороже, за 3,25 млн, предлагают версию Sport EyeSight с красно-чёрным салоном, массой логотипов STI и полным комплектом систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг усталости.

Совсем другая история с автомобилями последнего, шестого поколения. Их привозят с японского рынка, и базовый вариант с 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. стартует от 3,77 млн рублей. За эти деньги покупатель получит машину с багажником на крыше, золотистыми дисками, вертикальным сенсорным экраном, подогревами руля и сидений, а также памятью настроек водительского кресла.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Другие дилеры из Владивостока оценивают такую же модель уже от 3,82 млн, а если брать из наличия, то минимум 4,45 млн рублей. Но настоящий ценовой разброс виден в других городах. К примеру, в Нижнем Новгороде растаможенный Forester с 2-литровым 136-сильным мотором, ввезённый по льготному утильсбору, стоит до 6,79 млн. В Екатеринбурге за него просят от 6,9 млн, в Самаре – от 7,05 млн, а в Москве цена начинается с 7,1 млн рублей.

Рекомендуем
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Высокие цены, особенно на старые модели, во многом оправданы репутацией кроссовера. Ещё в апреле прошлого года Forester был признан самым надёжным новым автомобилем на российском рынке по итогам опроса 30 тысяч человек в рамках исследования «Рейтинги Авто Года». А в декабре он и вовсе возглавил мировой рейтинг надёжности от авторитетного американского издания Consumer Reports, опередив таких фаворитов, как BMW X5 и Lexus RX. Опрос тогда охватил триста тысяч автовладельцев.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 3
15.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+30