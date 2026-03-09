#
Subaru рассказала, почему превратила Outback из универсала во внедорожник

Outback стал кроссовером по требованию покупателей к объему багажника

Subaru Outback больше не будет прежним. После трёх десятилетий в статусе культового внедорожного универсала модель кардинально меняет имидж, превращаясь в классический кроссовер. В компании объясняют это решение не прихотью дизайнеров, а прямыми требованиями покупателей, которые хотели сохранить проходимость, но получить больше места для багажа.

Subaru Outback
Subaru Outback

На деле внешние изменения оказались точечными. Машина стала на 5 миллиметров короче и уже, зато подросла в высоту примерно на 35 мм. Именно эти, казалось бы, незначительные корректировки пропорций и позволили инженерам выиграть дополнительные 56 литров полезного объёма в багажнике. По сути, маркетологи выяснили, что многим молодым клиентам практичность нравилась, а вот специфический облик «длинного универсала» уже нет, и именно из-за него они часто отказывались от покупки.

Subaru Outback
Subaru Outback

Ещё больше преобразился салон. Subaru наконец-то прислушалась к шквалу критики в адрес огромного вертикального сенсорного экрана, через который раньше управляли даже климатом. В новой модели 2026 года его заменили на горизонтальную 12-дюймовую панель, а главное - вернули на центральную консоль отдельные физические кнопки и регуляторы для температуры и обдува. Дверные карты тоже переделали, сделав их более лаконичными и современными.

Интерьер Subaru Outback
Интерьер Subaru Outback

С технической начинкой всё знакомо и предсказуемо. Под капотом остаются два проверенных двигателя: атмосферный на 2.5 литра (180 лошадиных сил) и турбированный 2.4-литровый, выдающий 260 сил. Гибридная модификация, по некоторым данным, появится в гамме позже.

Для Subaru этот рестайлинг – стратегический ход. Продажи Outback после рекордных 188 тысяч в 2017 году стабилизировались на отметке 147-168 тысяч ежегодно, и в компании надеются, что новый, более «внедорожный» образ поможет переломить тренд и отвоевать покупателей у полноразмерных кроссоверов.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Subaru
09.03.2026 
Фото:Subaru
