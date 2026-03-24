Всё изменится в мае: что будет с ценами и скидками на новые машины весной
24 марта
Эксперт Алешкин: Существенных скидок на...
Новый электрический кроссовер Subaru
24 марта
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
24 марта
Легендарный внедорожник Freelander возродится в новом облике: что об этом известно

Первый внедорожник Freelander на платформе Chery официально дебютирует 31 марта

Chery готовится представить первый автомобиль под новым суббрендом Freelander.

Рекомендуем
Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?

Ранее это название использовалось для одной из моделей Land Rover, но теперь, согласно лицензионному соглашению, китайский автопроизводитель получил право применять его по своему усмотрению. Премьера новинки запланирована на 31 марта.

Ожидается, что дебютная модель станет крупным шестиместным гибридным внедорожником с «квадратным» дизайном и прямоугольной головной оптикой. По данным инсайдеров, автомобиль оснастят интеллектуальной системой Huawei Qiankun последнего поколения, батареями CATL и новейшим процессором Qualcomm Snapdragon.

Официально проект Freelander был анонсирован летом 2024 года. Его цель – укрепить позиции совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover на китайском рынке, однако из-за изменения стратегии модели также планируется выводить на Ближний Восток.

Freelander на платформе Chery

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tank обновила прайс-листы на модели 300 и 500 2026 года выпуска.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
24.03.2026 
