Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного
Этот седан Chery станет самым технологичным автомобилем бренда: подробности

Седан Chery Fulwin A9 получил разрешение на производство в Китае

Китайский производитель Chery официально готовится к запуску в производство своего нового технологичного электромобиля. Информация о седане Fulwin A9, который впервые показали ещё в конце прошлого года, появилась в базе данных Министерства промышленности и информатизации КНР.

Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9

Фактически это означает, что компания получила все необходимые разрешения и может начинать серийный выпуск машины. Появление новинки на рынке ожидается уже в ближайшие месяцы – ориентировочно во втором квартале 2026 года.

Внешность у седана вполне соответствует современным трендам: узкие блоки фар, чистые линии и, что особенно заметно, лидарный датчик, интегрированный в крышу. Габариты автомобиля составляют 4836 мм в длину, 1896 мм в ширину и 1489 мм в высоту при колёсной базе в 2900 мм. Стандартными для модели будут шины размерности 235/45 R18.

Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9

Внутри создатели сделали ставку на минимализм и мощную мультимедийную начинку. Центральное место в системе развлечений займёт платформа Qualcomm Snapdragon 8678. Звуковое сопровождение обеспечит аудиосистема с 23 динамиками и общей выходной мощностью 1080 Вт – это больше киловатта чистого звука.

Интерьер Chery Fulwin A9
Интерьер Chery Fulwin A9

Но главной «фишкой» обещает стать система автономного вождения. Она получила название Falcon Assist Driving и, судя по данным, будет полагаться на данные с того самого лидара на крыше. Вычислительная мощность системы заявлена на уровне 128 TOPS. Производитель утверждает, что это позволит реализовать функции автопилота не только на трассе, но и в сложной городской среде.

На текущий момент модель сертифицирована с одной силовой установкой. Это электрический мотор мощностью 242 лошадиные силы. Энергию для него будет поставлять литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, точная ёмкость которой пока не раскрывается. В планах у Chery – со временем представить и версию с увеличенным запасом хода.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
21.03.2026 
Фото:Autohome
