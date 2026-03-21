Этот седан Chery станет самым технологичным автомобилем бренда: подробности
Китайский производитель Chery официально готовится к запуску в производство своего нового технологичного электромобиля. Информация о седане Fulwin A9, который впервые показали ещё в конце прошлого года, появилась в базе данных Министерства промышленности и информатизации КНР.
Фактически это означает, что компания получила все необходимые разрешения и может начинать серийный выпуск машины. Появление новинки на рынке ожидается уже в ближайшие месяцы – ориентировочно во втором квартале 2026 года.
Внешность у седана вполне соответствует современным трендам: узкие блоки фар, чистые линии и, что особенно заметно, лидарный датчик, интегрированный в крышу. Габариты автомобиля составляют 4836 мм в длину, 1896 мм в ширину и 1489 мм в высоту при колёсной базе в 2900 мм. Стандартными для модели будут шины размерности 235/45 R18.
Внутри создатели сделали ставку на минимализм и мощную мультимедийную начинку. Центральное место в системе развлечений займёт платформа Qualcomm Snapdragon 8678. Звуковое сопровождение обеспечит аудиосистема с 23 динамиками и общей выходной мощностью 1080 Вт – это больше киловатта чистого звука.
Но главной «фишкой» обещает стать система автономного вождения. Она получила название Falcon Assist Driving и, судя по данным, будет полагаться на данные с того самого лидара на крыше. Вычислительная мощность системы заявлена на уровне 128 TOPS. Производитель утверждает, что это позволит реализовать функции автопилота не только на трассе, но и в сложной городской среде.
На текущий момент модель сертифицирована с одной силовой установкой. Это электрический мотор мощностью 242 лошадиные силы. Энергию для него будет поставлять литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, точная ёмкость которой пока не раскрывается. В планах у Chery – со временем представить и версию с увеличенным запасом хода.
