FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
Компания FEBEST представила масштабное обновление своего электронного каталога запчастей.
Теперь каталог FEBEST доступен по новому адресу — catalog.febest.club. Это решило проблему с доступом из России, которая иногда возникала на старом хостинге.
Что изменилось
- Поиск по VIN-коду. Долгожданная функция, которую раньше предлагали использовать только через личные консультации, теперь работает прямо в каталоге.
- Результаты поиска в двух форматах. Можно смотреть привычным списком или в виде карточек. В карточке сразу видно название детали, обычное и 3D-фото, важные геометрические размеры, схемы компоновки и кроссы на оригинальные номера.
- Умные фильтры. При поиске по модели автомобиля теперь можно отфильтровать результаты не только по общим группам (подвеска, трансмиссия), но и по конкретным подгруппам — например, показать только рычаги.
- Сопутствующие товары. В карточке детали появились рекомендации. Например, если смотрите правый рычаг, система предложит и левый — потому что их часто меняют парой.
- Удобная мобильная версия. Шрифты стали крупнее, кнопки — больше, теперь работать с каталогом со смартфона гораздо комфортнее.
- Качество фото. Изображения привели к единому стандарту, для новых позиций сразу добавляют 3D-фото.
Что пока в разработке: подбор запчастей по габаритам и полноценный поиск по названию — эти функции появятся позже.Каталог постепенно наполняется, но уже сейчас пользоваться им заметно удобнее, чем старой версией.
Ссылка на новый каталог: catalog.febest.club
Реклама |ООО «Авто-мс», ИНН 7725815525| erid F7NfYUJCUneTVTA4HWdk
24.03.2026
Поделиться:
Оцените материал:
+1