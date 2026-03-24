Всё изменится в мае: что будет с ценами и скидками на новые машины весной
24 марта
Всё изменится в мае: что будет с ценами и скидками на новые машины весной
Эксперт Алешкин: Существенных скидок на...
Новый электрический кроссовер Subaru
24 марта
Toyota Highlander превратится в Subaru: анонсирован новый крупный кроссовер
Subaru представит крупный трёхрядный...
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
24 марта
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
Компания FEBEST представила масштабное...

FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN

Компания FEBEST представила масштабное обновление своего электронного каталога запчастей.

Теперь каталог FEBEST доступен по новому адресу — catalog.febest.club. Это решило проблему с доступом из России, которая иногда возникала на старом хостинге.

Что изменилось

  • Поиск по VIN-коду. Долгожданная функция, которую раньше предлагали использовать только через личные консультации, теперь работает прямо в каталоге.
  • Результаты поиска в двух форматах. Можно смотреть привычным списком или в виде карточек. В карточке сразу видно название детали, обычное и 3D-фото, важные геометрические размеры, схемы компоновки и кроссы на оригинальные номера.
  • Умные фильтры. При поиске по модели автомобиля теперь можно отфильтровать результаты не только по общим группам (подвеска, трансмиссия), но и по конкретным подгруппам — например, показать только рычаги.
  • Сопутствующие товары. В карточке детали появились рекомендации. Например, если смотрите правый рычаг, система предложит и левый — потому что их часто меняют парой.
  • Удобная мобильная версия. Шрифты стали крупнее, кнопки — больше, теперь работать с каталогом со смартфона гораздо комфортнее.
  • Качество фото. Изображения привели к единому стандарту, для новых позиций сразу добавляют 3D-фото.

FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN

Что пока в разработке: подбор запчастей по габаритам и полноценный поиск по названию — эти функции появятся позже.

Каталог постепенно наполняется, но уже сейчас пользоваться им заметно удобнее, чем старой версией.
Ссылка на новый каталог: catalog.febest.club

Реклама |ООО «Авто-мс», ИНН 7725815525| erid F7NfYUJCUneTVTA4HWdk

24.03.2026 
