В России появился новый добротный кроссовер Kia дешевле 2 млн рублей

Kia Sonet из параллельного импорта продаётся в России с ценой от 1,75 млн рублей

Kia Sonet ввозят в Россию через каналы параллельного импорта, причём цены на этот компактный паркетник начинаются с довольно скромной отметки.

Минимальную стоимость в 1,75 млн рублей заявляют дилеры в Иркутске. За эти деньги, согласно их данным, предлагается машина с салоном из эко-кожи, мультирулём, цифровой приборной панелью, климат-контролем и медиасистемой с сенсорным экраном.

Получается, что этот вариант ощутимо доступнее многих свежих моделей, которые официально представлены на рынке. К примеру, новейший Belgee X50+ в базе стоит от 2,32 млн, а калужский Tenet T4 2026 года – минимум 2,12 млн. Даже компактный Jaecoo J6 оценивается не меньше чем в 2,29 млн рублей.

Цены, правда, сильно зависят от города. Во Владивостоке за аналогичную комплектацию просят уже 1,8 млн, в Находке – 1,9 млн. А в Новосибирске за 2,2 млн готовы привезти версию с двухцветным кузовом, контрастным чёрно-белым салоном и даже люком. Наличие опций вроде той же цифровой «приборки» и мультимедиа при этом сохраняется.

Что касается машин из наличия, то на крупных площадках объявлений они пока в дефиците. Единственное известное предложение – от частного продавца в Астрахани, который выставляет красные и серые Sonet по 2,95 млн рублей. Правда, оснащение там попроще: медиаэкран меньше, приборная панель аналоговая, нет климат-контроля и кнопки запуска двигателя.

Технически все ввозимые Sonet идентичны. Они построены на платформе Hyundai Venue, собираются в Индии и оснащаются 115-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра в паре с вариатором. Привод - исключительно передний.