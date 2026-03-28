Названы самые доступные семейные минивэны в России: список из пяти моделей

BAW MPV признан самым дешевым минивэном в России с ценой 2,51 млн рублей

Хотя семиместные кроссоверы набирают популярность, классические минивэны не сдают позиций – многие ценят их за простор и удобство. Эксперты изучили текущие цены и собрали пятерку самых бюджетных новых моделей на нашем рынке.

BAW MPV – самый доступный вариант

Лидером по доступности остаётся китайский заднеприводный BAW MPV. Правда, он недавно подорожал. Самая простая двухместная грузовая версия сейчас стоит 2,51 млн рублей, а уже за 2,67 млн можно получить полноценный семиместный пассажирский вариант.

Обе модификации оснащены атмосферным 2-литровым двигателем на 144 л.с., но фургон идёт с «механикой» на пять ступеней, а минивэн – с восьмиступенчатым автоматом. В базе уже есть множество полезных вещей: подогревы, круиз-контроль, кондиционер и мультимедийка с большим 10,25-дюймовым экраном. Не обошлось и без комплекса систем безопасности.

Forthing Yacht

Следующим в списке идёт Forthing Yacht. Его минимальная цена с учётом всех акционных скидок составляет 3,4 млн рублей. Под капотом - 1,5-литровый мотор от Mitsubishi, который в разных комплектациях развивает 176 или 197 сил. Он всегда работает в паре с роботизированной коробкой передач DCT на семь ступеней, привод – передний. За эти деньги покупатель получает машину с круиз-контролем, камерами кругового обзора, климат-контролем и бесключевым доступом. Сиденья первых двух рядов с подогревом, а водительское кресло ещё и с массажем.

Haima 7x

Ещё за 3,6 млн рублей предлагают минивэн Haima 7x. Это тоже «китаец» на семь мест, но с 1,6-литровым турбомотором на 182 силы и шестиступенчатым автоматом. В оснащении значатся подушки и шторки безопасности, камеры с парктрониками, тот же бесключевой доступ и набор электронных ассистентов для водителя.

JAC RF8

Четвёртое место занимает JAC RF8. Цена на модель 2025 года по спецпредложению – 4,775 млн рублей (скидка 100 тысяч), а версия 2026 модельного года обойдётся уже в 4,974 млн. Этот автомобиль, появившийся у нас в декабре, в базе имеет огромный сенсорный экран на 24,6 дюйма, трёхзонный климат-контроль с очисткой воздуха и продвинутую аудиосистему с сабвуфером. Силовая установка одна – 2-литровый турбодвигатель на 236 л.с., который работает с восьмиступенчатым автоматом.

Sollers SP 7

Замыкает рейтинг единственный отечественный участник – Sollers SP7, по сути, близнец предыдущей модели. Его стартовая цена – 5,075 млн рублей. Под капотом – 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с., соответствующий стандарту «Евро-6», и восьмиступенчатый автомат. Эта модель даже разрешена для работы в такси.

Её оснащение очень богатое: восемь подушек безопасности, система экстренного торможения, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел, две 12,3-дюймовых цифровых панели и аудиосистема с 12 динамиками.