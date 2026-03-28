В Россию вернулся культовый кроссовер Hyundai в новом обличье с приятной ценой

В Екатеринбурге продают новые китайские Hyundai ix35 с ценой от 3,35 млн рублей

На российском рынке снова можно встретить Hyundai ix35, но теперь это совершенно другая машина. Речь идёт о модели, которую с 2017 года выпускали исключительно для Китая, а не о знакомом нам кроссовере, официально продававшемся до 2015 года. Частный салон в Екатеринбурге выставил на продажу два таких новых автомобиля 2023 года выпуска, оба по цене 3 350 000 рублей.

Оба экземпляра – чёрный и белый – предлагаются в топовой комплектации GLS Leading. За эти деньги покупатель получает, по сути, полностью укомплектованную машину: цифровую «приборку», огромный 10,4-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, камеру заднего вида с парктрониками и светодиодную оптику.

В салоне – кожаная отделка руля, сиденья из эко-кожи, климат-контроль и несколько портов USB для зарядки. Не забыли и о современных системах: есть бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, электронный «ручник» с функцией AutoHold и адаптивный круиз-контроль.

Под капотом у этих ix35 стоит не атмосферный, а турбированный бензиновый двигатель T-GDI объёмом 1,4 литра. Его мощность составляет 140 лошадиных сил. С ним работает семиступенчатый «робот», а привод исключительно передний.

Важный момент для покупателя: автомобили новые, никогда не стояли на учёте в России, поэтому первый владелец в ПТС будет именно тот, кто их сейчас купит. Все необходимые документы – СБКТС и ЭПТС – уже оформлены, утильсбор оплачен, а в подарок к машине прилагаются коврики.

Вообще, этот китайский ix35 – это рестайлинговая версия второго поколения модели, которую до 2023 года делали на заводе Hyundai в Пекине. После обновления шесть лет назад машина серьёзно изменилась: выросла в длину до 4,5 метров, получила совершенно другой дизайн, массивный вертикальный экран мультимедиа и целый набор электронных ассистентов водителя.