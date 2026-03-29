Почти новый Land Cruiser 2009 года выставили на продажу в России: цена удивит

Toyota Land Cruiser 200 2009 года с пробегом 7 тыс. км продают за 9,8 млн рублей

В Ангарске появилось предложение, которое сложно назвать рядовым – на онлайн площадке выставили Toyota Land Cruiser 200 2009 года с пробегом всего 7000 км.

Toyota Land Cruiser 200

Цена, правда, соответствующая: продавец просит за внедорожник 9,8 млн рублей. Столь высокая стоимость объясняется почти музейным состоянием машины, которую владелец хранил как реликвию.

С момента покупки автомобиль ни разу не менял хозяина и провёл всю свою жизнь в тёплом гараже. Зимой на дороги его вообще не выпускали, поэтому кузов сохранил заводское лакокрасочное покрытие без следов коррозии. Даже резина на колёсах – оригинальная, с завода. Общий пробег за 17 лет составил всего 7 тысяч километров, что для модели такого возраста – исключительно мало.

Интерьер Toyota Land Cruiser 200

По сути, перед нами «капсула времени»: Land Cruiser 200 в конфигурации, максимально близкой к той, в которой он сошёл с конвейера. Такие находки на вторичном рынке – большая редкость, особенно в условиях, когда новые автомобили этой марки в Россию официально не поставляются. Объявление уже привлекло внимание коллекционеров и ценителей модели, для которых оригинальность и история часто значат больше, чем сама по себе сумма в десять миллионов.