Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
29 марта
Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
Шкуматов: Без нормальной страховки, контроля и...
КАМАЗ со свалки «оживает» под руками вьетнамки (видео)
29 марта
КАМАЗ со свалки «оживает» под руками вьетнамки (видео)
Девушка из Вьетнама восстановила «убитый» КАМАЗ...
Tesla Cybercab
29 марта
Tesla сделала свои автомобили безопаснее благодаря одной маленькой детали
Tesla представила новые аварийные ручки на...

Почти новый Land Cruiser 2009 года выставили на продажу в России: цена удивит

Toyota Land Cruiser 200 2009 года с пробегом 7 тыс. км продают за 9,8 млн рублей

В Ангарске появилось предложение, которое сложно назвать рядовым – на онлайн площадке выставили Toyota Land Cruiser 200 2009 года с пробегом всего 7000 км.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200

По цене айфона: рейтинг самых надежных авто за 250 тысяч рублей

Цена, правда, соответствующая: продавец просит за внедорожник 9,8 млн рублей. Столь высокая стоимость объясняется почти музейным состоянием машины, которую владелец хранил как реликвию.

С момента покупки автомобиль ни разу не менял хозяина и провёл всю свою жизнь в тёплом гараже. Зимой на дороги его вообще не выпускали, поэтому кузов сохранил заводское лакокрасочное покрытие без следов коррозии. Даже резина на колёсах – оригинальная, с завода. Общий пробег за 17 лет составил всего 7 тысяч километров, что для модели такого возраста – исключительно мало.

Интерьер Toyota Land Cruiser 200
Интерьер Toyota Land Cruiser 200

Изучили внедорожник, популярный в РФ: надежный? Сколько служат агрегаты?

По сути, перед нами «капсула времени»: Land Cruiser 200 в конфигурации, максимально близкой к той, в которой он сошёл с конвейера. Такие находки на вторичном рынке – большая редкость, особенно в условиях, когда новые автомобили этой марки в Россию официально не поставляются. Объявление уже привлекло внимание коллекционеров и ценителей модели, для которых оригинальность и история часто значат больше, чем сама по себе сумма в десять миллионов.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Интерьер Toyota Land Cruiser 200

Источник:  Auto.ru
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
29.03.2026 
Фото:Auto.ru
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33