Названы лидеры рынка пикапов в России
Революция в безопасности машин: известный в России бренд разработал новую сталь

Hongqi и Shougang разработали сталь c пределом прочности 2,4 ГПа для автомобилей

Китайский автопроизводитель Hongqi готовится к революции в пассивной безопасности. Его новые модели станут первыми в мире, в силовом каркасе которых будет использоваться уникальная горячештампованная сталь с прочностью 2400 МПа. Материал, разработанный совместно с металлургической корпорацией Shougang, до этого применялся разве что в аэрокосмической отрасли – для валов реактивных двигателей или элементов шасси тяжёлых самолётов.

Инженерам удалось решить старую проблему, когда повышение прочности вело к увеличению веса. Новая сталь не просто превосходит нынешний отраслевой стандарт в 2,0 ГПа, но и делает конструкции легче. Ключевые детали, например усилители дверей, станут прочнее на 15%, при этом их масса снизится на 5-10%. Способность поглощать энергию при ударе вырастет более чем на 10%.

Добиться таких показателей было непросто. Высокое содержание легирующих элементов, необходимое для рекордной прочности, долгое время делало производство нестабильным. Специалисты Shougang и FAW Group полностью пересмотрели технологический цикл, оптимизировав процессы непрерывной разливки, прокатки и сварки. Это гарантирует, что каждая деталь будет обладать предсказуемыми и одинаково высокими свойствами.

Испытания опытных образцов дверных усилителей подтвердили все расчётные характеристики, открыв дорогу к серийному применению. Внедрение этой стали в самые ответственные элементы кузова кардинально повысит уровень защиты пассажиров, позволяя машинам соответствовать будущим, ещё более строгим нормам краш-тестов.

Для электромобилей Hongqi эта инновация особенно актуальна. Снижение массы силовой структуры на те же 5-10% напрямую скажется на увеличении запаса хода без ущерба для безопасности. Получается двойная выгода: пассажиры лучше защищены, а батарея расходует энергию эффективнее.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Zhang Yao/China News Service/VCG
27.03.2026 
