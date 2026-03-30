30 марта
Отечественные электрокары UMO начнут собирать по-новому
«ЭМ рус» с 2027 года перейдет на мелкоузловую...
С 2027 года производство электромобилей UMO на столичном заводе «Москвич» ждет технологическая трансформация.

В России начались продажи семиместного минивэна Sollers SF1

Компания «ЭМ рус» намерена отказаться от крупноузловой сборки в пользу более глубокой локализации – с роботизированной сваркой, полной окраской кузовов и массовой заменой импортных компонентов на отечественные аналоги.

О планах модернизации производства в преддверии Международного транспортно-логистического форума рассказал основатель и гендиректор компании Илья Рашкин. По его словам, переход на мелкоузловую сборку – это не просто смена технологического процесса, а новый этап локализации.

На площадке «Москвича» появятся роботизированные комплексы для сварки кузовов, здесь же будет организована их полная окраска. Кроме того, в фокусе внимания – замещение критически важных узлов: телематики, навигационных блоков, систем ABS и аккумуляторных батарей российскими решениями.

Особый акцент делается на развитии тяговых батарей. «ЭМ рус» совместно с компанией «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») планирует уже к 2027 году интегрировать в модели UMO 5 и другие перспективные электромобили аккумуляторную батарею полностью отечественной разработки. Она будет производиться на мощностях «Рэнеры» с использованием литий-железо-фосфатной химии (LFP), которая ценится за безопасность и долгий срок службы.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Александр Щербак/ТАСС
30.03.2026 
