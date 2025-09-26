Какие автомобили выпускают на Москвиче сегодня… Что ждать завтра?

Опубликована подробная история столичного завода Москвич с 1930 года

Бывают дни рождения формальные, а бывают и самые настоящие. Формально завод, который зовется нынче «Москвич», был пущен в ноябре 1930 года и собирал из заокеанских машинокомплектов Ford А и Ford АА. В 1933‐м предприятие объявляют филиалом Горьковского автомобильного завода имени В.М. Молотова, и оно продолжает собирать те же американские модели, но под марками ГАЗ‐А и ГАЗ‐АА, – преимущественно из советских деталей̆.

Незадолго до войны, в 1939 году, завод выходит из‐под крыла ГАЗа, получает название «Автомобильный завод имени КИМ» (КИМ – Коммунистический интернационал молодежи). На предприятии на базе Ford Perfect разрабатывается первый̆ советский̆ серийный̆ малолитражный̆ автомобиль КИМ‐10. Однако полностью развернуть производство помешала война.

В мае 1945 года выходит постановление Совета народных комиссаров СССР о строительстве автозавода по выпуску малолитражных автомобилей̆ «Москвич». Предприятие переименуют: сначала – ЗМА (завод малолитражных автомобилей), позднее – МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей̆). Собственно, с этого года и начинается «Москвич»: заводчане считают годом рождения предприятия 1945‐й.

Москвич‑412

В 1946 году завод начинает серийное производство легкового Москвича‐400, в основу которого легла модель Opel Kadett образца 1938 года. Выпускался автомобиль частично на трофейном оборудовании.

Вторая половина 50‐х знаменуется выпуском оригинальных советских моделей̆: Москвич‐402 и его модернизированные последователи 407 и 403. Их разработкой̆ занимался известный̆ советский̆ автомобильный̆ конструктор Александр Андронов, возглавлявший̆ тогда конструкторское бюро «Москвич». В это же время московские малолитражки стартуют в международных гонках. Приходит международное признание, начитается экспорт машин в Бельгию, Великобританию, Францию, Финляндию.

Завод выпускает первый̆ советский̆ легковой̆ универсал Москвич‐423, а также полноприводные версии 407‐й модели. Появившийся в 1964 году Москвич‐408 имел большой̆ успех не только в СССР, но и за рубежом – экспортировалось до половины произведенных машин. Во Франции модель шла под названием Moskvitch Elite, в скандинавских странах – Moskvitch Carat, в Бельгии – Skaldia 408.

Гоночный Москвич‑412 стал одним из главных героев фильма «Гонщики» (1972 г.)

Более мощная версия Москвича‐408, получившая индекс 412, стартует в 1967 году. Она продержалась на конвейере вплоть до 1976 года. С Москвичом‐412 связаны наиболее значительные успехи советских автомобилей̆ на международных ралли. Увы, вследствие экономических трудностей̆ производство на заводе остановили в начале двухтысячных. Затем до 2022 года на территории «Москвича» вела производственную деятельность компания Renault. В мае 2022 года активы ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность правительства Москвы, а само предприятие переименовано в Московский̆ автомобильный̆ завод «Москвич». Так произошло второе рождение марки.

Сегодняшний день «Москвича»

«Москвич» в рекордные сроки нашел себя и, сохранив квалифицированные кадры, перезапустил производство после ухода европейского бренда. Не прошло и полугода, как завод возобновил работу. На заводе началась крупноузловая сборка с постепенным повышением локализации.

Первой̆ моделью, на которой̆ появился шильдик московского автомобильного завода, стал Москвич 3. Это современный̆ городской̆ кроссовер, оптимизированный̆ для российских условий эксплуатации. Автомобиль оснащается полуторалитровым турбомотором 136 л.с.

Параллельно с бензиновым автомобилем завод начал сборку электромобиля Москвич 3е. Запаса хода 410 км достаточно для повседневных поездок по городу и загородных путешествий.

Вторым шагом в становлении полноценного предприятия стал переход на производство автомобилей̆ Москвич 3 и Москвич 3е по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. При этом постоянно растет уровень локализации за счет более широкого привлечения российских поставщиков с полностью отечественными компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы).

Москвич-Г-5 был спроектирован в 1968 году для гонок Формула-1.

На «Москвиче» решили максимально защитить собственные кузова от коррозии применительно к российским условиям эксплуатации. Поэтому после перехода на режим полного цикла (со сваркой̆ и окраской̆ кузовов) по требованию автозаводских инженеров все внешние панели поступают оцинкованными. Затем сваренный кузов фосфатируется и погружается в ванну с катафорезным грунтом. Но и это еще не всё. После сушки на днище, стыки, моторный̆ отсек наносятся мастики и герметики, а скрытые полости обрабатываются специальным антикоррозионным составом.

Сборка автомобилей̆ ведется на автоматизированной̆ линии длиной̆ 480 метров. В производстве полного цикла (сварка, окраска, сборка) задействовано 114 роботов и 145 беспилотных роботов‐доставщиков. Особое внимание уделяется качеству сборки.

Помимо кроссовера Москвич 3 по крупноузловой технологии на заводе собирают лифтбек Москвич 6 и семиместный̆ кроссовер Москвич 8. Лифтбек комплектуется двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 л мощностью 136 л. с. или 174 л. с. и автоматическими трансмиссиями: вариатором или роботизированной̆ коробкой̆. На Москвич 8 устанавливается 174‐сильный мотор с «роботом».

Что ждет московский автозавод впереди?

Прежде всего, еще большая локализация. Главное при этом – не снижать качество. Уже устанавливаются на Москвичи российские аккумуляторные батареи и стекла, шины и диски. До конца года к ним добавится еще 40 наименований. Во‐вторых, переход к производству полного цикла всех собираемых на заводе моделей̆.

Адаптированные под российские условия Москвичи быстро осваивают новое жизненное пространство. Они активно используются в такси и сервисах каршеринга. Новые городские кроссоверы работают в парках федеральных и городских ведомств, в числе которых Министерство здравоохранения Российской̆ Федерации, Министерство внутренних дел Российской̆ Федерации, Федеральная служба войск национальной̆ гвардии Российской̆ Федерации (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба государственной̆ регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Центр организации дорожного движения, ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». На сегодня автомобили Москвич можно приобрести в 62 городах России, общее число дилерских центров приближается к сотне.