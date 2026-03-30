30 марта
Власти России хотят запретить экспорт бензина
Дешевле 2 млн рублей: в продаже появился новый седан Toyota с мотором Huawei
Дешевле 2 млн рублей: в продаже появился новый седан Toyota с мотором Huawei

В Китае стартовали продажи нового полностью электрического седана Toyota bZ7 , созданного совместно с GAC. Модель предлагается в пяти комплектациях по цене от 147 800 до 199 800 юаней, что эквивалентно 1,7–2,3 млн рублей. За первый час было оформлено более 3100 предзаказов.

Седан, впервые показанный на Шанхайском автосалоне в прошлом году, имеет длину 5130 мм, ширину 1965 мм, высоту 1506 мм и колесную базу 3020 мм. Особенности дизайна: покатая крыша, спойлер, объединенные задние фонари, полускрытые дверные ручки и 20-дюймовые колесные диски. Доступно семь цветов кузова.

В салоне – сиденья с вентиляцией, массажем и подогревом, цифровая приборная панель и мультимедийная система на базе Huawei HarmonyOS 5.0 с поддержкой Apple CarPlay и голосовым помощником. Седан оснащен системой помощи водителю Momenta R6 с функцией автономного вождения по навигации. Для этого используются опциональный LiDAR, пять радаров, 11 камер и 10 ультразвуковых датчиков.

Силовая установка DriveONE от Huawei развивает 278 л. с. и позволяет разгоняться до 180 км/ч. Батареи LFP емкостью 71,35 или 88,13 кВт·ч обеспечивают запас хода от 600 до 710 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить 300 км хода за 10 минут.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
30.03.2026 
