Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
В Россию привезли новую семейную Kia с богатым оснащением и доступной ценой

Кроссвэн Kia Carens из Индии предлагают в России с ценами от 2,68 млн рублей

На российских площадках объявлений теперь можно заказать новый семиместный кроссвэн Kia Carens, который официально производится только для Индии. Цена на родине модели начинается чуть выше миллиона рублей, но у нас после всех таможенных и логистических расходов машины просят минимум 2 680 000 рублей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Этот автомобиль может стать интересным вариантом для большой семьи. В отличие от многих компактных моделей, его третий ряд рассчитан на взрослых пассажиров, а дорожный просвет в 195 мм позволяет увереннее чувствовать себя на разбитых дорогах. В топовых версиях салон даже получает вентиляцию сидений. На фоне официальных трехрядных кроссоверов из Китая Carens выглядит выгоднее: Geely Okavango стоит от 3,9 млн, VGV U75 Plus  от 3,05 млн, а Tenet T8  от 3,63 млн рублей.

Предложения и комплектации

Предложения размещены в трех городах, причем комплектации и цены различаются. Во Владивостоке и Краснодаре за 2,68 и 2,91 млн рублей соответственно предлагают богатую версию. В нее входят панорамный люк, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель с большим экраном медиасистемы, кожаный руль, камера заднего вида и отделка интерьера тканью с экокожей.

А вот в Благовещенске за 2,9 млн рублей продают базовую комплектацию. Здесь уже нет люка и климат-контроля  только кондиционер. Вместо цифрового «кокпита» установлен один экран мультимедиа, руль  без кожаной отделки, список опций заметно скромнее.

Технические характеристики

Под капотом у всех привозных Carens один и тот же двигатель  проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 лошадиных сил. Этот мотор, известный по Kia Seltos и Hyundai Creta, отличается цепным приводом ГРМ и репутацией надежного агрегата. Работает он в паре с вариатором.

Кстати, на том же рынке параллельно можно найти и другой импортный семиместник  Toyota Veloz из ОАЭ. Некоторые экземпляры уже есть в наличии, а машины под заказ на классифайдах оцениваются минимум в 2,3 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Количество просмотров 7299
04.04.2026 
