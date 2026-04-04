В Россию привезли новую семейную Kia с богатым оснащением и доступной ценой
На российских площадках объявлений теперь можно заказать новый семиместный кроссвэн Kia Carens, который официально производится только для Индии. Цена на родине модели начинается чуть выше миллиона рублей, но у нас после всех таможенных и логистических расходов машины просят минимум 2 680 000 рублей.
Этот автомобиль может стать интересным вариантом для большой семьи. В отличие от многих компактных моделей, его третий ряд рассчитан на взрослых пассажиров, а дорожный просвет в 195 мм позволяет увереннее чувствовать себя на разбитых дорогах. В топовых версиях салон даже получает вентиляцию сидений. На фоне официальных трехрядных кроссоверов из Китая Carens выглядит выгоднее: Geely Okavango стоит от 3,9 млн, VGV U75 Plus – от 3,05 млн, а Tenet T8 – от 3,63 млн рублей.
Предложения и комплектации
Предложения размещены в трех городах, причем комплектации и цены различаются. Во Владивостоке и Краснодаре за 2,68 и 2,91 млн рублей соответственно предлагают богатую версию. В нее входят панорамный люк, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель с большим экраном медиасистемы, кожаный руль, камера заднего вида и отделка интерьера тканью с экокожей.
А вот в Благовещенске за 2,9 млн рублей продают базовую комплектацию. Здесь уже нет люка и климат-контроля – только кондиционер. Вместо цифрового «кокпита» установлен один экран мультимедиа, руль – без кожаной отделки, список опций заметно скромнее.
Технические характеристики
Под капотом у всех привозных Carens один и тот же двигатель – проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 лошадиных сил. Этот мотор, известный по Kia Seltos и Hyundai Creta, отличается цепным приводом ГРМ и репутацией надежного агрегата. Работает он в паре с вариатором.
Кстати, на том же рынке параллельно можно найти и другой импортный семиместник – Toyota Veloz из ОАЭ. Некоторые экземпляры уже есть в наличии, а машины под заказ на классифайдах оцениваются минимум в 2,3 млн рублей.
