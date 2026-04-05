Вышел обновленный Tank 700 — известны характеристики

Внедорожник Tank 700 получил силовую установку с совокупной мощностью 864 л.с.

Полноразмерный внедорожник Tank 700 стартовал на китайском рынке – изменения коснулись конструкции, салона и списка оснащения.

Главное обновление – по силовым установкам: теперь китайским клиентам предлагается один из гибридов на выбор. Первый вариант – это развитие нынешней модификации Hi4-T: связка битурбированного 3-литрового V6 и электромотора (плюс 9-ступенчатая АКП) развивает 537 л.с. вместо прежних 517 л.с. Эта версия ориентирована не бездорожье и обойдется покупателю в 518 тысяч юаней, то есть примерно в 6,1 млн рублей.

Вторая версия – для динамичной городской эксплуатации. В ней силовая установка другая: это новая Hi4-Z, состоящая из 2-литрового мотора и пары электродвигателей. Сокращение роли ДВС при удвоении количества электродвигателей довело совокупную мощность до 864 л.с. При этом этот вариант дешевле первого: от 438 до 478 тысячи юаней, что соответствует диапазону от 5,15 до 5,6 млн рублей.

В России пока продается прежняя версия с несколько иной гибридной системой в двух вариантах – мягкий или параллельный гибрид; совокупная отдача 3-литрового V6 и электромотора составляет 422 л.с. Цены на машины 2025 года – от 10,3 до 12,7 млн рублей.