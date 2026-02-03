#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Популярный внедорожник получил новые функции в России: список изменений

Tank 700 в РФ получил голосового помощника, Яндекс. Авто и OTA-обновления

Пресс-служба Tank сообщила о расширении цифровых возможностей своего флагманского внедорожника на нашем рынке.

Рекомендуем
Рейтинг бустеров: 5 самых дешевых пусковых устройств на АлиЭкспресс

По сути, машина теперь понимает голосовые команды – причём система распознаёт речь сразу из четырёх разных зон салона и реагирует более чем на 800 различных инструкций. Владельцы могут голосом настраивать климат, регулировать громкость музыки, вызывать картинку с камер кругового обзора или даже управлять проекционным дисплеем.

Кроме голосового ассистента, в мультимедийную систему интегрировали платформу «Яндекс. Авто». Это значит, что прямо на центральном экране стали доступны навигатор, а также музыкальные и книжные сервисы компании. Ну и куда же в 2026 году без «воздушных» обновлений – программное обеспечение автомобиля теперь можно апгрейдить по беспроводной сети, не заезжая в сервис.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что важно для тех, кто уже купил этот внедорожник, – все эти функции не останутся эксклюзивом для новых машин. На деле установить новый софт можно и на ранее приобретённые Tank 700. Правда, сделать это получится только со 2 марта 2026 года, и исключительно у официальных дилеров марки. Стоимость такой модернизации составит 39 900 рублей.

Tank 700
Tank 700

Кстати, это не первое подобное обновление для автомобилей концерна Great Wall Motors в России. Ранее владельцы Haval, Tank и Wey с подключенными сервисами GWM Connection получили возможность удаленно управлять некоторыми функциями своих машин через «Яндекс Станцию» с голосовым помощником «Алисой».

Tank 700
Tank 700
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

Источник:  пресс-служба GWM
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GWM
Количество просмотров 2855
03.02.2026 
Фото:GWM
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 700

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв