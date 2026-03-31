«Умная» система полностью перевела в цифру процесс продажи автомобилей

Ростех разработал систему управления поставками автомобильной техники

Специалисты «РТ-Техприемки», входящей в ГК «Ростех», создали CRM-систему (программное обеспечение для управления и автоматизации работы), которая полностью переводит в цифру процесс продажи автомобилей.

Решение закрывает весь цикл работы дилера: от подачи заявки до финального оформления документов, заменяя собой разрозненные таблицы и долгие согласования.

Платформа позволяет в едином пространстве отслеживать контракты, формировать договоры и автоматически контролировать финансовые условия. Система сама следит за соблюдением лимитов, предотвращая превышение согласованных объемов, и напоминает менеджерам о важных этапах сделки.

Для руководства предусмотрены удобные инструменты аналитики и наглядная «канбан-доска» (визуальное представление рабочего процесса) и табличный режим, а сводная аналитика с основными показателями позволяет оперативно оценивать текущую ситуацию.

Как отметил глава «РТ-Техприемки» Владлен Шорин, внедрение этой CRM снижает операционные риски и делает взаимодействие с заказчиками максимально прозрачным.

В ближайших планах разработчиков – интеграция с системой 1С, что позволит автоматически формировать счета и исключить ручной ввод данных между сервисами.