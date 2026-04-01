Цена семиместного кроссовера на платформе Volvo изменилась в РФ

Кроссовер Nordcross 001 подорожал в России на 300 тысяч рублей

В России выросла стоимость семиместного кроссовера Nordcross 001 , который является адаптированной для экспортных рынков версией Lynk & Co 09. Как свидетельствуют данные мониторинга прайс-листов, цена единственной комплектации увеличилась на 300 тысяч рублей (что составляет 4,4%) и достигла 7 130 000 рублей.

Модель базируется на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), разработанной инженерами Volvo. Конструкция включает двухрычажную переднюю подвеску и многорычажную заднюю. Под капотом – «мягкая» гибридная установка на базе 2,0-литрового турбомотора Drive-E (254 л. с.) от Volvo, дополненного 48-вольтовым стартер-генератором. В паре с ним работают восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Оснащение единственной комплектации кроссовера включает панорамную крышу с люком; мультимедийную систему с 12-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающую Apple CarPlay и Android Auto; 12,3-дюймовую цифровую приборную панель; проекционный дисплей на лобовое стекло; четырехзонный климат-контроль; аудиосистему Bose с 14 динамиками.

Салон отделан натуральной кожей Nappa. В перечень оборудования входят шесть подушек безопасности, «зимний пакет» (обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя, а также сидений первого и второго рядов), адаптивный круиз-контроль с 23 датчиками и расширенный набор электронных помощников водителя.

Ушакова Ирина
01.04.2026 
