Гуманоидный робот стал ведущим «Разборки недели» и устроил фотосессию с помощью новейшего смартфона TECNO CAMON 50

Весеннюю «Разборку недели» №28 мы посвятили роботам, которые трудятся в автопроме, на транспорте, в общепите и спорте.

Робот Олеся

Логичным образом для ведущей всей съемочной группе показалась внешность робота, в интригующем облегающем робокостюме и парике. К тому же Олеся, участник нескольких пародийных шоу, прекрасно имитирует голос «яндексовской» Алисы. Комментарии к «Разборке» убедили, что мы попали в яблочко! Особенно запомнилась реплика некоего Романа, который написал следующее: «Ведущая – огонь. Про что смотрел… забыл». Значит, мы на правильном пути! Хотя немного обидно, что форма затмила содержание. Но так бывает.

Честно признаюсь, образ девушки-робота и нам очень понравился. Поэтому мы решили провести фотосессию, которую нам помогли организовать Changan GS 35 Max и новейший смартфон TECNO CAMON 50.

Искусственный интеллект

В новом смартфоне TECNO CAMON 50 активно используется искусственный интеллект на базе собственной модели TECNO AI. производитель реализовал фирменную ИИ-модель TECNO AI, которая предлагает более 80 полезных функций для решения повседневных задач. Голосовой ассистент Ella способен не только отвечать на запросы, но и помогать в сохранении важной информации. Кстати, во время фотосессии наш робот Олеся очень подружилась с ассистентом Эллой. Нашли друг друга два интеллекта!

Новая Ella создавалась разработчиками как развитие концепции «Практичный ИИ». Речь идет о том, что нейросети облегчают выполнение рутинных повседневных задач, повышают продуктивность и делают работу с гаджетами увлекательной.

И, конечно, отдельных слов заслуживает расширение интеграции с Яндексом. При помощи голосовых команд можно открывать приложения и управлять сервисами. Например, «без рук» попросить умного ассистента Эллу построить маршрут до нужной точки. А вам останется только выбрать наиболее подходящий вариант.

Беспрецедентная защита и новые функции

В TECNO CAMON 50 есть очень полезный раздел «Умные закладки», AI генерация видео, распознавание музыки, удаление воды из динамиков + оболочка HiOS 16.1 на базе Android 16 с оформлением в стиле смартфонов премиум-класса. Кроме того, смартфоны серии CAMON стали ещё прочнее и надёжнее.

Модель TECNO CAMON 50 обладает высшей степенью защиты от пыли и влаги IP68/IP69. Аппарат получил новый уровень защиты IP69K (защиту корпуса смартфона от горячей воды). А еще смартфон получил уникальную функцию подводной съемки. Объем батареи увеличили, что, естественно, продлит время работы смартфона (до двух дней по стандарту TÜV SÜD). В TECNO CAMON 50 использован аккумулятор 6500 мАч, сохраняющий эффективную емкость на протяжении пяти лет.

Кнопки регулировки громкости и включения находятся на правой грани, а с противоположной стороны расположена рифленая кнопка действия One-Tap. Быстрое нажатие активирует функцию «Умные закладки», которая анализирует содержимое экрана и записывает важные данные в ИИ-хранилище. Достаточно коротко нажать на кнопку действия, и все важное, что есть на экране, тут же сохранится в специальный раздел приложения Ella – «Умные закладки». Каждая умная закладка – это удобная карточка, которая содержит описание, теги и картинку. Больше не надо делать сотни скриншотов и отправлять самому себе в мессенджерах ссылки и картинки. Например, вы смотрите шортсы, и вам попадается отрывок из фильма, который вы планируете посмотреть. Нажимаете кнопку действия, ИИ узнает, что это за фильм, и создает умную закладку, другими словами карточку с описанием кадра, названием фильма и тегом.

Долгое нажатие вызывает виртуального ассистента. В отличие от некоторых конкурентов, TECNO позволяет перепрограммировать долгое нажатие этой кнопки, в том числе на запуск любого приложения или функции даже в некоторых сторонних программах.

Уникальные возможности фотосъемки

Отдельно слов заслуживает фотосъемка. SuperZoom FlashSnap – усовершенствованная функции захвата движения. Отныне кадры в движении можно поймать и во время приближения (зума). Инновационный режим работает на расстоянии 0.6X, 1X и 2X. Кроме того, искусственный интеллект научился распознавать движения не только людей, но животных и даже птиц, находя автоматически идеальный момент для кадра.

Возможности фотосъемки TECNO CAMON 50 поистине неограниченны: «ИИ Автозум», «Живое фото» с эффектом замедления, «ИИ Цифровой суперзум до 20х» и «Студия ИИ» для обработки изображений (удаления бликов, отражений, лишних теней и повышения четкости).

TECNO CAMON 50 доступен в шести цветах: «Лунный черный», «Малахитовый зеленый», «Туманный титановый», «Весенний лавандовый», «Хвойный зеленый» и «Летний мятный». Стоимость зависит от объема памяти и составляет 24 999 – 34 999 рублей.

Важный момент! Российским пользователям бесплатно доступны 200 гигабайт облачного хранилища сроком на три года. Для получения доступа достаточно войти в свой аккаунт TECNO.

Если один и тот же аккаунт активирует облачное хранилище на разных устройствах, объем суммируется. Например, если купить два TECNO CAMON 50 и на обоих войти в один аккаунт, общий объем составит 400 ГБ. После истечения трех лет файлы в облаке не удалятся. Пропадет возможность загрузки новых, но старые можно спокойно скачивать.

CAMON 50 Ultra 5G

В ближайшее время в линейке смартфонов TECNO ожидается пополнение. К базовому варианту добавится мощный смартфон CAMON 50 Ultra 5G. Известно, что переднюю и заднюю панели новинки, как и в базовой версии, оснастят надежнейшим стеклом Gorilla Glass 7. Рама - из качественного пластика, тактильно напоминающего металл. Смотрится аппарат, как смартфон премиум-сегмента, и при этом отличается малым весом (всего 195 граммов).

Сзади CAMON 50 Ultra оснащен слегка изогнутым по краям стеклом, так что «водопадом» его назвать не получится. На матовом покрытии задней панели не остается отпечатков пальцев. Возле камер есть светодиодный индикатор уведомлений, поведение которого можно настраивать. Кроме того, CAMON 50 Ultra 5 G получит портретный телеобъектив, позволяющий снимать с оптическим зумом (приближением в 3X). Это гарантирует четкие и яркие снимки со всеми деталями, даже если они далеко от фотографа. Итак, начинаем фотосессию с роботом Олесей с помощью ее подружки Эллы!

Фотографии, снятые на смартфон TECNO CAMON 50:

