Речные маршруты Москвы подготовили к летнему сезону

Все 24 плавучих причала Москвы проверены перед летним сезоном

Максим Ликсутов рассказал, что специалисты проверили все 24 плавучих причала Москвы.

Что мы сделали: провели водолазное обследование дна у причалов – препятствий для судоходства не обнаружили. Проверили крепления плавучих причалов. Все страховочные цепи установлены штатно. Осмотрели резиновые демпферы, которые сдерживают механические колебания и удары в воде. Дефектов не выявили. Перевели на летний режим работу климатической системы на причалах.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать речной транспорт. Три раза в год проводим водолазное обследование всех причалов и работы по их регулировке. В рамках подготовки причалов к лету мы также проверили техническое состояние систем якорения. Для этого обследовали под водой 384 троса и 192 якоря. Инновационная речная инфраструктура готова к летней работе.

Справочно:

В 2023 году Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый в мире круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта. С того момента число маршрутов выросло до трех, а пассажиры стали чаще выбирать электросуда для повседневных поездок.

Сегодня в столице работают 3 регулярных речных маршрута, установлены 24 плавучих причала. Флот электросудов составляет 31 единицу.

В этом году откроем четвертое направление «Лужники – Киевский». Также ожидаем продление третьего маршрута до Космодамианской набережной.