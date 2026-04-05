В России стартовали продажи нового японского внедорожника дешевле УАЗа и Нивы

Новый Suzuki S-Presso появился в продаже в России с ценами от 1,49 млн рублей

На российском рынке теперь можно купить внедорожник Suzuki S-Presso, причём как со склада, так и под заказ. Эта компактная модель, изначально созданная индийским подразделением Maruti Suzuki для местного рынка, у нас стоит заметно дороже – цены начинаются от 1 490 000 рублей. Для сравнения, в Индии этот автомобиль обходится покупателям в среднем в 600 тысяч.

Любопытно, что при такой цене в Тюмени «С-Прессо» из наличия оказывается дешевле многих отечественных внедорожников. Скажем, базовая LADA Niva Travel теперь стоит от 1 528 000 рублей, а за УАЗ Хантер или Патриот придётся отдать минимум 1 720 000 и 1 925 000 рублей соответственно. Вообще, в мировом масштабе эта модель остаётся одной из самых бюджетных, успешно конкурируя с Renault Kwid.

Дешевле всего машину предлагают в Тюмени – за 1,49 млн рублей. Комплектацию дилер не уточняет, но по фото видно, что даже в базе есть кондиционер, мультимедийная система с большим 9-дюймовым экраном (должна поддерживать CarPlay и Android Auto), а также парктроники сзади, литые диски на 14 дюймов и цифровая приборная панель. Кстати, под заказ в том же городе такой же автомобиль обойдётся уже в 1,6 млн.

Цены в других регионах разнятся. Владивосток оценивает поставку в 1 545 000 рублей, а в Ростове-на-Дону один экземпляр уже ждёт покупателя, но за 1 950 000 рублей - правда, с полным пакетом документов.

С технической точки зрения все предложенные автомобили одинаковы. Под капотом давно известный 1-литровый бензиновый двигатель K10 мощностью 67 лошадиных сил, который больше десяти лет ставили на Suzuki Alto и другие компактные модели. Коробка передач – роботизированная (AGS), которая по сути является обычной «механикой», где передачи переключает автоматический привод.

Клиренс у этого мини-внедорожника составляет 180 мм, что для городской эксплуатации более чем достаточно. При этом Ульяновский автозавод, который считается главным производителем внедорожников в стране, только в марте поднял цены на все свои модели 2026 года – подорожание составило от 47,4 до 60,6 тысяч рублей.