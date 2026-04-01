Иномарки в России на грани исчезновения: что скрывается за тревожными прогнозами

Эксперт Ракитин: Запретить импортные бренды только экономически невозможно

Импортные автомобильные бренды не могут полностью исчезнуть с российского рынка, так как для этого потребовались бы не экономические, а радикальные политические меры вплоть до полного запрета ввоза.

Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил автомобильный эксперт Максим Ракитин.

Ранее издание РБК сообщало, что из-за повышения утильсбора импортные марки автомобилей могут уйти с российского рынка.

Ракитин пояснил, что подобные прогнозы не соответствуют действительности и являются информационными вбросами. По его словам, спрос на машины сохраняется, а сами бренды продолжают работать в России, несмотря на существующие ограничения.

Эксперт отметил, что исчезновение импортных марок невозможно без политических решений, таких как полный запрет. Он добавил, что этого, конечно, не произойдет, подобные сценарии он назвал не просто маловероятными, а относящимися к области фантастики.

Ракитин также обратил внимание, что главные проблемы рынка связаны не с уходом брендов, а с недоступностью автомобилей и сложными экономическими условиями. Он уточнил, что локальная сборка не способна покрыть спрос, а ввозимые машины, включая поставляемые по официальному импорту, по-прежнему присутствуют на рынке.

В заключение эксперт добавил, что если будут введены дополнительные ограничения на параллельный импорт, в том числе для частных лиц, ситуация станет еще менее комфортной. При этом он заметил, что она и сейчас непростая: рынок фактически находится на дне, и ухудшения вряд ли стоит ожидать. По его мнению, основная сложность в том, что люди не могут позволить себе покупку автомобиля, в том числе из-за недоступности нормальных кредитов. При этом машины, как он подчеркнул, продолжают поставляться, хоть и в меньших объемах.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
01.04.2026 
