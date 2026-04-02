«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Три шага, которые спасут двигатель при перегреве в пути

Эксперт Евгений Ладушкин: при перегреве двигателя главное – не спешить

Когда стрелка температуры двигателя резко идет вверх, а из-под капота начинает валить пар, водитель сталкивается с классическим признаком перегрева.

В этой ситуации главное – немедленно остановить автомобиль и заглушить мотор, поскольку попытка продолжить движение может привести к серьёзным и дорогостоящим повреждениям силового агрегата.

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, проблема не всегда ограничивается неисправным радиатором — зачастую нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, и дальнейшая работа мотора только усугубляет поломку.

Некоторые автовладельцы следуют советам из руководств по эксплуатации и оставляют двигатель работать на холостом ходу, надеясь на более мягкое остывание без нагрузки.

Однако, по словам эксперта, если пар из-под капота уже пошёл, такой способ неэффективен, особенно когда перегрев вызван именно нарушением циркуляции антифриза. После остановки автомобиля важно не поддаваться панике и избегать поспешных действий, которые могут привести к травмам.

Ладушкин подчеркивает, что не нужно сразу открывать капот, а тем более пытаться открутить крышку расширительного бачка или радиатора: горячая жидкость находится под давлением и может выплеснуться наружу, вызывая тяжёлые ожоги. Лучше выждать около тридцати минут, чтобы автомобиль остыл, и только после этого аккуратно осмотреть систему охлаждения на предмет утечек.

Специалист советует проверить уровень антифриза и масла, обратить внимание на возможные подтеки, а также прислушаться к работе мотора после запуска. Если появляются посторонние стуки или на масляном щупе и крышке заливной горловины видна эмульсия, движение следует немедленно прекратить – в противном случае ремонт обойдется значительно дороже, чем вызов эвакуатора.

Алексеева Елена
Фото: Depositphotos
02.04.2026 
