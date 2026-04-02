Гарантия 5 лет, богатое оснащение: начались продажи нового кроссовера GAC

Бренд GAC запустил продажи электрического кроссовера Aion V в России

Компания GAC объявила о старте продаж в России нового электрического кроссовера Aion V . Модель предлагается в двух версиях: EX и EX Premium. Цена начальной комплектации – 4 299 000 рублей, топовой – 4 599 000 рублей.

Aion V оснащен передним электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 7,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75,26 кВт·ч обеспечивает запас хода до 500 км на одной зарядке. Аккумуляторный блок защищен от возгораний даже при серьезных механических повреждениях.

Кроссовер получил широкий набор систем активной и пассивной безопасности: семь подушек, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе, предупреждение при движении задним ходом, передние и задние парктроники, а также систему кругового обзора 360°.

В стандартное оснащение версии EX входят 19-дюймовые колёсные диски, интегрированные дверные ручки, полностью светодиодная оптика, камеры 360°, парктроники, датчики света и дождя, подогрев лобового стекла и шумоизолирующие стекла.

Топовая комплектация EX Premium дополнительно предлагает комбинированную обивку из натуральной и экокожи, функцию массажа передних кресел, откидной столик для пассажиров второго ряда и встроенный холодильник объемом 6,6 литра.

Мультимедийная система оснащена 14,6-дюймовым дисплеем, а цифровая приборная панель имеет диагональ 8,9 дюйма. Поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Кузов доступен в шести цветах: черном, белом, сером, серебристом, бежевом и синем, а также в двухцветном варианте – синий с белой крышей. На выбор предлагаются три варианта интерьера: темный, светлый и терракотовый.

Гарантия на кроссовер составляет 5 лет или 150 000 км пробега, а на тяговую батарею и электромотор – 8 лет.

