Первая сотня роботакси начнет ездить по Москве до конца года
Популярный бренд вывел на российский рынок новый кроссовер: известна цена

GAC открыла прием заказов на кроссовер Aion V в РФ с ценами от 3,999 млн рублей

Первый электромобиль GAC теперь можно предзаказать в России. Речь о кроссовере Aion V, чьи официальные продажи стартуют уже второго апреля. При этом итоговая минимальная цена известна заранее – 3 999 000 рублей, правда, с учётом каких-то специальных предложений от бренда.

GAC Aion V
По заявлениям компании, эта модель создана специально для жителей больших городов, которым важны современные технологии и комфорт. Под капотом – электромотор на 204 лошадиные силы, разгоняющий машину до сотни за 7,9 секунды. Заявленный запас хода довольно серьёзный, до 580 километров по устаревшему циклу NEDC. Его обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея на 75,26 кВт·ч. Производитель особо подчёркивает её безопасность, утверждая, что защита от возгорания в разы превышает обычные отраслевые нормы. Заряжать аккумулятор можно как на быстрых станциях постоянного тока, так и от обычной домашней розетки.

Что касается безопасности, то здесь всё тоже выглядит солидно. Машина получила максимальные пять звёзд в краш-тестах EuroNCAP и ANCAP. В список оборудования входят семь подушек, системы контроля слепых зон и удержания в полосе, а также помощник при движении задним ходом.

GAC Aion V
Покупателям предложат две версии: EX и более богатую EX Premium. Базовая уже включает в себя немало: 19-дюймовые диски, панорамную крышу с электроприводом шторки, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора и даже электропривод двери багажника с памятью высоты. Салон отделан искусственной кожей, передние сиденья имеют электропривод, память настроек, обогрев и вентиляцию. Задние кресла тоже подогреваются, а их спинки можно регулировать.

Мультимедийная система построена вокруг огромного сенсорного экрана на 14,6 дюйма, а перед водителем – цифровая панель на 8,9 дюйма. Есть поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенные сервисы Яндекса и VK для навигации и музыки.

Интерьер GAC Aion V
Топовая комплектация EX Premium добавляет к этому комбинированную отделку из натуральной и искусственной кожи, массажёр для передних кресел, складной столик для пассажиров сзади и, что особенно интересно, встроенный холодильник объёмом 6,6 литра. Он умеет не только охлаждать, но и замораживать или подогревать в диапазоне от -15 до +50 градусов.

Цветовая палитра предлагает семь вариантов: чёрный, белый, серый, серебристый, бежевый и синий. Также есть двухцветная комбинация – синий кузов с белой крышей. На выбор три цвета салона: тёмный, светлый и терракотовый.

Гарантийные условия выглядят привлекательно: на весь автомобиль даётся 5 лет или 150 000 км пробега. А на ключевые компоненты – тяговую батарею и электродвигатель – гарантия и вовсе увеличена до 8 лет.

GAC Aion V
Интерьер GAC Aion V
Лежнин Роман
Фото:GAC
28.03.2026 
