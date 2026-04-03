Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Полноприводный Lada Azimut на 390 л.с. — известны подробности

Кадаков: Серийный гибридный кроссовер Lada Azimut сейчас невозможен

Как ранее сообщал «За рулем», 1 апреля АВТОВАЗ объявил о разработке гибридного варианта кроссовера Lada Azimut.

Глава предприятия Максим Соколов рассказал, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит около 390 л.с. Это позволит машине разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды. При этом запас хода заявлен на уровне 1100 км.

Столь точные цифры указывают на то, что работы по гибридной силовой установке действительно идут.

Главный редактор «За рулем» оценил перспективы этого направления.

Полноприводный Lada Azimut на 390 л.с. — известны подробности

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

Полноприводный Lada Azimut на 390 л.с. — известны подробности

– Эту новость все восприняли неоднозначно. Одни сочли ее первоапрельской шуткой, а другие всерьез решили, что уже до конца года в производство пойдет гибридный Азимут. Ошибаются и те, и другие.

Гибридный Азимут действительно разрабатывают – и мы его увидим в этом году. Но пока это лишь экспериментальная разработка, которая логично ложится в концепцию, которую сейчас продвигает правительство вообще и Минпромторг в частности, – развитие электрифицированного и высокоавтоматизированного транспорта.

Поставить сейчас такую машину на конвейер невозможно – не отработаны технологии, нет компонентов, получится слишком дорого. Но заниматься этим направлением надо – вот АВТОВАЗ и занимается.

Азимут будет оснащен бензиновым мотором, который будет работать как генератор на выработку электроэнергии, а два электромотора будут приводить передние и задние колеса. Нынешнюю платформу приходится дорабатывать, хотя при проектировании Азимута изначально закладывалась возможность подобных решений.

Короче, скоро увидим и оценим. И приценимся.

Полноприводный Lada Azimut на 390 л.с. — известны подробности

Максим Кадаков добавил, что вышеописанная схема последовательного гибрида для АВТОВАЗа выгодна в плане разработки: не требуется проектировать полноприводную трансмиссию в ее классическом понимании. Вместе с тем, объем работ все равно предстоит немалый – даже в рамках единственного выставочного концепта: нужно скомпоновать электромоторы и батарею, спроектировать и настроить управляющую электронику. Также глава «За рулем» напомнил, что изначально Lada Azimut пойдет в производство в переднеприводном варианте, с атмосферными моторами и вариатором.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
03.04.2026 
