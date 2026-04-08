Известно, куда направились на каршеринге 3,5 млн москвичей в первый месяц весны

Около 112 тыс. раз в день москвичи предпочитали своему авто каршеринг

Мартовская оттепель заметно оживила столичные улицы, а вместе с ними – и статистику городского каршеринга.

В марте горожане совершили более 3,5 млн поездок на арендованных авто. Если пересчитать на каждый день, получается внушительная цифра – порядка 112 тысяч раз ежедневно москвичи предпочитали личному автомобилю каршеринговую машину.

Аналитики также выяснили, куда чаще всего направлялись водители. Лидером рейтинга стала локация вблизи Ходынского поля, что неудивительно: огромный жилой кластер и близость деловых центров создают постоянный пассажиропоток. Второй по популярности точкой назначения оказался Белорусский вокзал – ключевой транспортный узел, откуда удобно уехать на «Аэроэкспрессе» или отправиться на поезде в другие города.

Замкнул тройку лидеров аэропорт Внуково, куда на каршеринге часто добираются те, кто ценит контроль над временем и не хочет привязываться к расписанию общественного транспорта.

Почему такой формат стал популярен у миллионов? Во-первых, нет головной боли с обслуживанием: ни техосмотра, ни страховки, ни платной парковки – все это уже включено в тариф.

Во-вторых, свобода маршрута: вы доехали до точки, оставили машину и забыли о ней, не нужно возвращаться на место старта.

В-третьих, доступ к разным моделям: сегодня вы можете взять компактный хэтчбек для лавирования по переулкам, а завтра – просторный кроссовер для поездки за город.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Благодаря каршерингу ежедневно более 100 тыс. личных машин не выезжают в город. Чаще всего сервис выбирают для поездок за покупками, на работу, учебу, в аэропорт или на вокзал, а также в места досуга. Это удобно: можно добраться до нужной точки и оставить там автомобиль. При этом платить за парковку не нужно».

Источник:  Дептранс
Фото:Дарья Широкова/РБК/ТАСС и Дептранс
Фото: Дарья Широкова/РБК/ТАСС и Дептранс
