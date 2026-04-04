Ставим летние шины — как не попасть на барахло?

Эксперт «Кордианта» назвал шины, не обеспечивающие должного уровня безопасности

Идеальная переобувка с «зимы» на «лето» – это, конечно, когда берешь новые шины. Где и как покупать колеса на теплый сезон, «За рулем» узнал у специалистов холдинга «Кордиант».

В зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения необходимо верно определиться с категорией шин, отмечают эксперты. Производители шин предлагают ряд сегментов под различные условия: шины для городской и трассовой эксплуатации, ориентированные на активную езду или на экономию топлива и повышенную ходимость. Для популярного класса кроссоверов также существует ряд вариантов – как классические асфальтовые шины, так и те, которые предусматривают съезды на грунтовые дороги.

А что по бюджету? Стоит ли экономить, сделав выбор в сторону недорогих новых брендов или, например, приобрести уже бывшие в эксплуатации покрышки?

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Предлагаемые на текущий момент бренды значительно отличаются по стоимости, зачастую разница составляет 3–4 раза и более в одинаковом типоразмере. Самые бюджетные предложения от китайских малоизвестных производителей рекомендую обходить стороной, так как подобные шины не обеспечивают должного уровня безопасности.

В остальном рекомендация определения бюджета покупки нового комплекта шин заключается в следующем: если автомобиль эксплуатируется нечасто, преимущественно в городе и на невысоких скоростях, – можно отдать предпочтение шинам среднеценового сегмента, которые обеспечивают лучшее соотношение цены и качества. В случае же активной эксплуатации с высокими нагрузками лучший набор потребительских характеристик обеспечат шины из премиального сегмента, переплата за которые оправдана.

Шины, которые уже были в эксплуатации, могут иметь скрытые повреждения и недостатки, что часто может быть обнаружено не сразу. Визуальное состояние шин при этом может быть отличным. Поэтому лучше отдать предпочтение именно новым шинам, пускай дешевле, чем тем, действительное состояние которых станет известно только в процессе эксплуатации и более того, может принести неприятные сюрпризы.

Где выгоднее покупать летние шины

Большой выбор: шинные центры – представители производителей, сторонние торговые точки, маркетплейсы и прочие электронные площадки. В первом случае вы получаете комплекс услуг – проверка шин на месте и бесплатная в ряде случаев установка, весь спектр сервисной поддержки от производителя в виде различных программ лояльности. В последнем же ценовое предложение может оказаться более привлекательным, но при покупке вы получаете только шины без прочих «плюшек».

Шиномонтажка: куда точно не стоит ехать

Качество работ при проведении шиномонтажа напрямую влияет на безопасность при последующей эксплуатации, так как это сложный процесс с рядом особенностей. При выборе места в приоритете должны быть крупные профильные мастерские. Шиномонтажные точки бюджетного сегмента на 1-2 поста экономят на инструменте и используемом оборудовании, в результате чего часто допускаются ошибки – поврежденный, перетянутый или, что самое опасное, недокрученный колесный крепеж, неправильная ориентация шины на диске или автомобиле, некачественная балансировка, механические повреждения колесных дисков в процессе монтажа и прочие.