Можно ли продать машину после замены части кузова: ответ юриста

Юрист Смирнов: Если в авто меняли часть кузова, это нужно указать в договоре

Продавать автомобиль, прошедший серьезный кузовной ремонт (например, с вывариванием части кузова), закон не запрещает. Однако продавец обязан сообщить об этом покупателю и отразить все дефекты в договоре. Если этого не сделать, сделку впоследствии могут признать недействительной, предупредил автомобильный юрист Сергей Смирнов.

« Действующее законодательство на сегодняшний момент не запрещает покупать, продавать транспортные средства с повреждениями. Но продавец должен указать на такие дефекты, как ремонт с вывариванием новой части кузова после серьезного ДТП», – отметилСергей Смирнов.

Если скрыть дефекты и покупатель позже выяснит правду, он вправе оспорить договор и потребовать вернуть деньги.

Юрист также советует прописывать в договоре купли-продажи максимально подробное описание состояния автомобиля: все имеющиеся повреждения и проведенные ремонтные работы. Кроме того, необходимо включить отметку о том, что покупатель осведомлен о реальном техническом состоянии, согласен с ним и понимает – машина была в эксплуатации, поэтому возможны скрытые дефекты.

Ранее «За рулем» сообщал , что цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления.