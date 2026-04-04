#
>
Новая модель Mercedes-Benz удивила подготовкой к суровым зимам

Mercedes-Benz завершил зимние испытания нового электрического купе AMG GT

Mercedes-Benz сообщил о завершении зимних тестов своего будущего электрического купе AMG GT.

Испытания проходили на полигоне в Швеции, где температура опускалась до -30 градусов. Инженеры сосредоточились на поведении электромобиля на льду и снегу, а также на работе систем полного привода, тормозов и климат-контроля в мороз. По сути, они хотели убедиться, что спортивный характер AMG никуда не делся, даже когда под колёсами не асфальт, а укатанный снег.

Mercedes-Benz AMG GT на зимних испытаниях
Важной частью тестов стала адаптация системы стабилизации и тягового контроля под низкое сцепление. Ведь мощный электромотор мгновенно отдаёт крутящий момент, и на скользкой дороге это может сыграть злую шутку. Зато правильно настроенная электроника позволяет реализовать этот потенциал безопасно и с драйвом.

Климатическая установка тоже прошла серьёзную проверку. Её задача – не только греть салон, но и поддерживать оптимальную температуру аккумуляторной батареи, что критически важно для сохранения запаса хода и мощности в мороз. В общем-то, именно такие суровые тесты и показывают, готов ли автомобиль к реальной эксплуатации в любых регионах.

Премьера электрического купе AMG GT ожидается в ближайшие месяцы. Эта модель станет частью новой линейки высокопроизводительных электромобилей от подразделения Mercedes-AMG.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
04.04.2026 
