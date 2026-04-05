Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта

Эксперт Тимашов рассказал, на что обратить внимание при выборе летних шин

Покупка шин – это серьезное мероприятие, к которому нужно отнестись со всей серьезностью, ведь это прямая инвестиция в вашу безопасность.

Отдельно стоит отметить, что покупка летних шин отнюдь не проще, чем покупка зимних.

Эксперт Роман Тимашов собрал самые важные рекомендации, которые позволят купить качественные и долговечные летние шины.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК АВТОДОМ:

– При выборе летних шин в первую очередь нужно изучить данные, которые указаны на маркировке, расположенной на боковой части резиновой поверхности между протектором и ободом диска. На ней отмечен точный размер, который должен соответствовать рекомендациям завода-изготовителя автомобиля.

Критически важно проверить четырехзначный код даты производства: первые две цифры означают неделю, последние две – год выпуска. Срок службы шин не должен превышать пяти лет, так как даже при хранении на складе свойства резиновой смеси ухудшаются.

Необходимо внимательно осмотреть протектор. Его остаточная глубина не может быть менее 1,6 мм, однако для уверенного сцепления с дорогой оптимальным показателем считается 3-4 мм. Новые шины обычно имеют глубину рисунка 7-8 мм. При обнаружении грыж, расслоений, боковых порезов или неравномерного износа покупать шины нельзя. Такие повреждения представляют опасность, делая управление автомобилем более непредсказуемым.

Учитывайте индекс нагрузки и скорости, зашифрованный в маркировке. Эти параметры определяют максимально допустимую массу и скоростной режим для безопасной эксплуатации шин. Для российских климатических условий важно, чтобы покрышка сохраняла эластичность в широком диапазоне температур, обеспечивая надежное сцепление как в жару, так и при резких похолоданиях.