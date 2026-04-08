Названы самые популярные удлиненные иномарки для ввоза из Китая в РФ

Эксперт Рогов назвал шесть удлиненных машин, которые выгодно везти из КНР

Удлиненные версии популярных немецких автомобилей активно ввозят в Россию из Китая. Речь идет в основном о серийных моделях возрастом 3-5 лет и мощностью до 160 лошадиных сил – эти параметры позволяют применять понижающий коэффициент при расчете утилизационного сбора. Впрочем, ввозят и совершенно новые машины, за которые люди готовы платить полный сбор.

Среди таких «лонгов» из Китая по популярности лидирует кроссовер BMW X1 L с полуторалитровым мотором на 136 сил, который стоит от трех миллионов рублей. Не отстает и седан BMW 320Li с двухлитровым двигателем мощностью 156 л.с. – его цена начинается от 3,5 млн рублей. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов отметил, что некоторые владельцы потом чипуют этот седан, поднимая мощность до 280 сил, и меняют подвеску на более жесткую, чтобы получить машину своей мечты.

Список популярных удлиненных моделей из Китая

В перечень часто заказываемых моделей также входят Audi A3L (от 2,5 млн рублей), Volkswagen Tiguan L Pro (от 4,5 млн), BMW X3L (от 7 млн) и Audi Q5 (от 6,2 млн рублей). Причем три последние модели обычно ввозят новыми, и из-за мощных двигателей они автоматически попадают под повышенный утильсбор.

Правда, сам удлиненный кузов у многих потенциальных покупателей особого восторга не вызывает – они бы предпочли стандартную колесную базу. Но на деле ключевым аргументом становится цена. Китайские «лонги» обходятся заметно дешевле своих европейских аналогов с обычной базой. В итоге, по словам Рогова, люди просто покупают то, что доступнее по деньгам, отодвигая свои изначальные вкусы на второй план.