#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
6 апреля
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
Хорошо знакомый кроссовер Kia вернулся на российский рынок с доступной ценой

В РФ появились в продаже Kia Seltos по цене от 1,6 млн рублей

На смену машинам с калининградского «Автотора» в Россию теперь привозят Kia Seltos, собранные в Китае. Это самый доступный на сегодня кроссовер корейского бренда, причём с весьма богатым оснащением даже в базе.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Цены

Рекомендуем
Самую низкую цену – 1 622 000 рублей – за кроссовер в комплектации Deluxe с двухцветным кузовом просит одна из компаний во Владивостоке. Правда, это стоимость под заказ.

В других городах цифры заметно выше: в том же Владивостоке другие дилеры оценивают аналогичную машину минимум в 1,88 млн, в Благовещенске – от 1,915 млн, а в Москве или Санкт-Петербурге заказ обойдётся уже как минимум в 2,07 и 2,1 млн рублей соответственно.

Кстати, машины уже есть в наличии. Готовые, растаможенные экземпляры можно купить, например, в Краснодаре за 2,3 млн или в Екатеринбурге за 2,375 млн рублей. В Москве и Питере за такие автомобили просят от 2,55 до 2,95 млн. Всего в продаже числится больше трёхсот машин, а заказать их можно почти в двух десятках городов от Тюмени до Набережных Челнов.

Рекомендуем
Конкуренты

На фоне конкурентов китайский Seltos смотрится очень выгодно. Самый дешёвый кроссовер от официального дистрибьютора KGM в России – Tivoli – даже со скидкой в 350 тысяч стоит от 3,25 млн. Калужский Tenet T4, по сути копия Chery Tiggo 4, оценивается минимум в 2,04 млн, а новичок Jaecoo J6 – от 2,29 млн рублей. Получается, предложение из Владивостока оказывается почти в два раза дешевле официального аналога.

Технические отличия и оснащение

Чем новые машины отличаются от старых, калининградских?

Рекомендуем
Во-первых, у них чуть длиннее колесная база – на целых 2 сантиметра, что немного увеличило пространство в салоне. Во-вторых, полного привода у китайских Seltos теперь нет в принципе, только переднеприводные версии.

Можно выбрать один из двух двигателей. Базовый – это знакомый по Hyundai Creta 1,5-литровый атмосферный мотор на 115 лошадиных сил в паре с вариатором. За доплату предлагается более мощный 140-сильный турбоагрегат T-GDI объёмом 1,4 литра, который работает с семиступенчатым роботом. Машины с таким двигателем стоят на сайтах дилеров от 2 до 2,3 млн рублей.

Что касается оснащения, то даже в стартовой версии Deluxe список оборудования впечатляет. Сюда входят панорамная крыша, цифровая приборная панель, объединённая с экраном мультимедиа, кондиционер, электронный ручник, датчики давления в шинах и электропривод зеркал.

Напомним, что недавно на автосалоне в Нью-Йорке представили обновлённый Seltos 2027 модельного года с дизайном от флагманского Telluride и современным салоном. Но до России эти новинки, если и доберутся, то явно не скоро.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 6
06.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Seltos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв