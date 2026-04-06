За старые данные в документах на авто грозит штраф
Российских водителей предупредили о денежном взыскании за несвоевременное извещение Госавтоинспекции о смене личных данных или адреса регистрации. Если вы сменили фамилию, имя, отчество или место жительства, сообщить об этом в Госавтоинспекцию нужно в течение десяти дней. Пропуск этого срока грозит административным штрафом.
Сумма взыскания для обычных автовладельцев может составить от полутора до двух тысяч рублей. Для должностных лиц, которые вовремя не позаботились об изменениях регистрационных данных, штраф будет выше – от двух до трёх с половиной тысяч. Самые серьёзные санкции, от пяти до десяти тысяч рублей, предусмотрены для юридических лиц. Все эти меры прописаны в части 1 статьи 19.22 Кодекса об административных правонарушениях.
Причём езда на машине, данные по которой не актуализированы, считается отдельным проступком. По части 1 статьи 12.1 КоАП за такое нарушение можно получить штраф в размере от 500 до 800 рублей. Внести изменения сейчас достаточно просто: соответствующее заявление можно подать через портал « Госуслуги» или при личном визите в любое подразделение ГИБДД.
