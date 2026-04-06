Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
6 апреля
Hyundai представил тизеры двух концептов...
Tenet T7
6 апреля
Обогнал Jolion и Niva Travel: этот автомобиль снова стал самым популярным в РФ
Tenet T7 вернул себе звание самого продаваемого...
Toyota Land Cruiser
6 апреля
В России появился в продаже действительно неубиваемый редкий Ленд Крузер
Бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года...

За старые данные в документах на авто грозит штраф

В МВД напомнили о штрафе до 2 тыс. руб. за неуведомление ГАИ об изменении данных

Российских водителей предупредили о денежном взыскании за несвоевременное извещение Госавтоинспекции о смене личных данных или адреса регистрации. Если вы сменили фамилию, имя, отчество или место жительства, сообщить об этом в Госавтоинспекцию нужно в течение десяти дней. Пропуск этого срока грозит административным штрафом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Сумма взыскания для обычных автовладельцев может составить от полутора до двух тысяч рублей. Для должностных лиц, которые вовремя не позаботились об изменениях регистрационных данных, штраф будет выше – от двух до трёх с половиной тысяч. Самые серьёзные санкции, от пяти до десяти тысяч рублей, предусмотрены для юридических лиц. Все эти меры прописаны в части 1 статьи 19.22 Кодекса об административных правонарушениях.

Рекомендуем
Кто должен уступить? Простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Причём езда на машине, данные по которой не актуализированы, считается отдельным проступком. По части 1 статьи 12.1 КоАП за такое нарушение можно получить штраф в размере от 500 до 800 рублей. Внести изменения сейчас достаточно просто: соответствующее заявление можно подать через портал « Госуслуги» или при личном визите в любое подразделение ГИБДД.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
06.04.2026 
