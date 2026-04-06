Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
Появились официальные фото популярного кроссовера Kia нового поколения

Kia представила второе поколение кроссовера Seltos на платформе K3

Компания Kia официально показала полностью обновлённый кроссовер Seltos, который теперь построен на другой платформе и заметно подрос в размерах. По сути, это уже второе поколение модели, и её продажи на американском рынке начнутся в 2026 году, хотя автомобиль будет позиционироваться как модель 2027 года.

Визуально машина изменилась кардинально, получив новый фирменный стиль бренда. Дизайнеры сделали решётку радиатора крупнее, добавили более резких линий и оформили крышу как бы «парящей». Задние фонари теперь вертикальные, а среди интересных опций появились скрытые дверные ручки и матовая краска Magma Red.

Внутри всё переделали с нуля. Центральное место на торпедо заняли два экрана по 12,3 дюйма, хотя блок физических кнопок для управления климатом решили оставить. Некоторые элементы отделки, кстати, позаимствовали у флагманского внедорожника Telluride, что должно поднять восприятие качества.

Под капотом поначалу будут знакомые бензиновые двигатели: базовый 2.0-литровый атмосферный на 147 лошадиных сил и пара турбированных вариантов, самый мощный из которых выдаёт до 190 «лошадей». Старшая версия по-прежнему сочетается с восьмиступенчатым автоматом, а полный привод остаётся опцией за дополнительную плату.

Главные новшества касаются «начинки». Кроссовер научили получать обновления программного обеспечения «по воздуху», оснастили встроенным голосовым помощником на базе искусственного интеллекта и расширили список систем помощи водителю, куда вошёл и проекционный дисплей.

Причём позже к привычным моторам добавится гибридная модификация с функцией vehicle-to-load, то есть возможностью питать от автомобиля внешние устройства. Подробностей о ней пока нет, но логично предположить, что силовая установка будет общей с моделью Niro Hybrid, так как они используют одну платформу K3.

Покупателям предложат несколько комплектаций: базовые LX и EX, топовую SX, а также стилизованные версии X-Line с затемнённым декором и более спортивную GT-Line. Производство новой модели начнётся уже в декабре, а её стоимость объявят ближе к старту продаж.

Для понимания ценового позиционирования: текущий Seltos в США сейчас стоит от 25 135 долларов, что примерно равно 1,93 миллиона рублей с учётом доставки.

Лежнин Роман
06.04.2026 
