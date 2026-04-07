Менять ли резину обратно из-за весеннего снегопада
Бульдозер-богатырь из Челябинска начал работать на приисках в Якутии

75 тонн и 769 л.с.: наш бульдозер заменил импортную технику на алмазных приисках

На прииске «Молодо» в Якутии приступил к работе новейший сверхтяжелый бульдозер D40, выпущенный Челябинским заводом ДСТ-УРАЛ, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш».

Эту 75-тонную машину создавали вместе со специалистами АО «Алмазы Анабара» (структура группы «Алроса»), и теперь она должна стать полноценной отечественной альтернативой импортной технике, работающей в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Еще в конце марта 2026 года на производственной площадке завершился комплекс монтажных работ. Сейчас бульдозер готовится к полноценной эксплуатации в карьере. Это первая машина из трех выпущенных заводом, которую отправили на испытания в суровый якутский климат.

Модель D40 – флагман линейки ДСТ-УРАЛ. Ее проектировали под жесткие требования недропользователей Якутии: машина обязана работать при экстремально низких температурах, надежно справляться с твердыми и обводненными грунтами, сохраняя высокую производительность.

Технические характеристики впечатляют: эксплуатационная масса – 75 тонн, дизельный мотор объемом 16,6 л, мощностью769 л.с., а объем отвала достигает 18,5 куб. метра, что позволяет бульдозеру эффективно перемещать огромные объемы горной массы. Топливный бак – 1200 литров.

Особенность новинки – гидростатическая трансмиссия с электронным управлением. Она обеспечивает плавную регулировку скорости и точное позиционирование техники, что критически важно при разработке алмазных приисков. Кроме того, просторная кабина оснащена системами контроля состояния всех узлов. В условиях отдаленных приисков такой контроль жизненно необходим, чтобы предотвращать поломки и не оставлять машину без ремонта за многие километры от ремонтной базы.

Источник:  Росспецмаш
Алексеева Елена
Фото:Росспецмаш
Количество просмотров 31
07.04.2026 
