Технологии «Газпромнефть-СМ» признали одним из главных промышленных мегатрендов

Применяемые «Газпромнефть – смазочные материалы» алгоритмы искусственного интеллекта для создания новых рецептур вошли в список главных цифровых трендов будущего по версии масштабного исследования «Мегатренды 2026» от ассоциации «Индустриальные инновации».

Эксперты пришли к выводу, что использование искусственного интеллекта при создании моторных масел и синтетических смазочных материалов – одно из самых экономически привлекательных направлений технологического бизнеса.

По мнению аналитиков из различных отраслей, системы искусственного интеллекта «Газпромнефть-СМ» входят в число драйверов российской экономики на ближайшие 5 лет. Прогнозируемый эффект от внедрения ИИ только в нефтегазовой отрасли, по оценке Минэнерго, составит 5,4 трлн рублей.

В настоящее время современные компании переходят к массовой цифровизации, отмечают авторы исследования. В частности, производителям высокотехнологичных смазочных материалов работа с ИИ помогает ускорить разработку и внедрение новых продуктов, а также создавать уникальные сервисы для клиентов.

Как отмечает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, искусственный интеллект радикально изменил подход компании к разработке новых продуктов.

«Наша уникальная цифровая система «Алхимик» позволяет сократить временной интервал от создания до внедрения в промышленное производство новой рецептуры масла с полугода до нескольких недель», – заявил Скоромец.

При этом он подчеркнул, что нейросеть не заменяет реальных специалистов, а лишь выступает в качестве помощника.

Ассоциация «Индустриальные инновации» представляет собой профессиональное объединение российских компаний из разных индустрий, целью является технологическая независимость российской промышленности.