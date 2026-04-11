В России скоро появится новый отечественный крупный кроссовер: подробности

Завод Tenet в Калуге готовится к запуску производства флагманского кроссовера T9

Бренд Tenet планирует расширить свою линейку, запустив в производство новую модель. Речь идёт о кроссовере T9, сборку которого наладят на калужском автозаводе «АГР холдинг». Это семиместный полноприводный автомобиль, созданный на базе Chery Tiggo 9. В минувшем феврале Tenet T9 прошел сертификацию и получил ОТТС для РФ. По словам губернатора региона Владислава Шапши, для производства уже готовят конвейер.

Сейчас на той же площадке компания выпускает три модели: кроссоверы T4, T7 и T8. Вообще, машины этой марки, по заявлению Шапши, уже вошли в число самых популярных у российских покупателей. В целом за прошлый год на заводах Калужской области собрали больше 140 тысяч автомобилей разных брендов.

Сам Tenet – относительно молодой проект. Его основали в феврале 2025 года в партнёрстве российского «АГР холдинга» и китайской компании Defetoo. Помимо калужского предприятия, в активы холдинга входят два завода в Санкт-Петербурге – «Каменка» и «Шушары», а также склад запчастей в подмосковном Чехове.