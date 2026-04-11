В России скоро появится новый отечественный крупный кроссовер: подробности

Завод Tenet в Калуге готовится к запуску производства флагманского кроссовера T9

Бренд Tenet планирует расширить свою линейку, запустив в производство новую модель. Речь идёт о кроссовере T9, сборку которого наладят на калужском автозаводе «АГР холдинг». Это семиместный полноприводный автомобиль, созданный на базе Chery Tiggo 9. В минувшем феврале Tenet T9 прошел сертификацию и получил ОТТС для РФ. По словам губернатора региона Владислава Шапши, для производства уже готовят конвейер.

Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Сейчас на той же площадке компания выпускает три модели: кроссоверы T4, T7 и T8. Вообще, машины этой марки, по заявлению Шапши, уже вошли в число самых популярных у российских покупателей. В целом за прошлый год на заводах Калужской области собрали больше 140 тысяч автомобилей разных брендов.

Сам Tenet – относительно молодой проект. Его основали в феврале 2025 года в партнёрстве российского «АГР холдинга» и китайской компании Defetoo. Помимо калужского предприятия, в активы холдинга входят два завода в Санкт-Петербурге – «Каменка» и «Шушары», а также склад запчастей в подмосковном Чехове.

Источник: Российская газета
Лежнин Роман
Фото: АГР Холдинг
11.04.2026 
Фото: АГР Холдинг
