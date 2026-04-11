В России появился надежный и доступный японский кроссовер дешевле «китайцев»

Mitsubishi ASX первого поколения из ОАЭ продают в РФ с ценами от 2,4 млн рублей

Пока в Европе уже катается обновлённый Mitsubishi ASX, по сути перелицованный Renault Captur, на российском рынке всё ещё можно найти новенький «оригинал» первого поколения. Эти машины везут из ОАЭ, и их цена начинается примерно с 2,4 миллиона рублей. Для сравнения, базовый белорусский Belgee X50 стоит почти 2,48 млн, а новый китайский Changan CS35 Max – от 2,6 млн. Самый доступный Geely Cityray и вовсе обойдётся минимум в 2,85 миллиона.

За 2,4 млн рублей дилеры готовы пригнать такой ASX под заказ во Владивосток. Комплектацию в объявлении не раскрывают, но на фото видно, что за эти деньги предлагают машину с тканевыми сиденьями бежевого цвета, мультирулём в коже, кондиционером, медиасистемой с сенсорным экраном, USB-портами и круиз-контролем.

В Новосибирске за аналогичный кроссовер, но с чёрной тканью, просят 2,43 млн. А в Самаре он уже есть в наличии всего за 20 тысяч дороже – продавец называет это «средней» комплектацией, куда входят климат-контроль, камера заднего вида, парктроники и 18-дюймовые диски.

В других регионах цены постепенно растут. Под заказ в Омске машина стоит от 2,586 млн, в Москве, Волгограде и Краснодаре – 2,6 млн. В Белгороде цена поднимается до 2,64 млн, в Воронеже – до 2,65 млн, а в Тюмени и Санкт-Петербурге просят уже по 2,7 миллиона. Правда, в Питере за эти деньги продают не свежий импорт, а экземпляр 2022 года, который четыре года простоял в гараже. Зато к нему прилагаются почти годовая страховка ОСАГО, полный комплект ключей и документов, а также дополнительный набор шин.

Есть города, где цена на новый ASX первого поколения приближается к трём миллионам. В Ижевске и Екатеринбурге за него просят 2,9 млн рублей. В Чебоксарах привезти кроссовер под заказ предлагают за 2,95 млн. А в наличии, но по ещё более высоким ценам, он есть в подмосковном Реутове, Уфе и Перми. Во всех случаях под капотом у автомобиля один и тот же проверенный двигатель – 2-литровый атмосферный агрегат на 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным, это зависит от выбранной комплектации.