Менять ли резину обратно из-за весеннего снегопада

Депутат ГД Нилов: при смене резины водителям нужно думать о безопасности

Решение о смене резины в период весенних снегопадов должно, по сути, опираться на личную ответственность и оценку дорожной обстановки. Об этом заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, жёсткие административные меры в этом вопросе не нужны.

«Любой опытный водитель, принимая то или иное решение, должен понимать – погода может поменяться. В прошлом году тоже 6 апреля выпал снег и была непогода, при этом весь февраль был бесснежный. Поэтому погода переменчива, и, принимая решение о смене резины с летней на зимнюю или с зимней на летнюю, нужно, конечно, анализировать и думать прежде всего о безопасности», – сказал Нилов.

Нилов подчеркнул, что безопасность на дороге – это главный приоритет. В общем-то, именно она и должна быть ключевым аргументом при принятии такого решения.