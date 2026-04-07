Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак для продаж нового кроссовера Lexus

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lexus LBX по заявке из Японии

В базе Роспатента появилась информация о регистрации нового товарного знака Lexus LBX. Соответствующая заявка поступила из Японии ещё в начале февраля этого года.

Lexus LBX

Согласно данным ведомства, знак оформлен по 12-му классу МКТУ. По сути, это означает, что он распространяется на целый ряд транспортных средств – от обычных автомобилей до кроссоверов и полноприводных внедорожников, а также на запасные части к ним. Юридическая защита бренда на российском рынке будет действовать целое десятилетие, вплоть до февраля 2035 года.

Ситуация выглядит парадоксально на фоне того, что Toyota объявила о прекращении производства на своём заводе в Санкт-Петербурге ещё в сентябре 2022-го. Мощности того предприятия были рассчитаны на выпуск 100 тысяч машин ежегодно.

Однако, как ранее пояснял в интервью глава Роспатента Юрий Зубов, многие иностранные компании продолжают регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России. Главная цель – чисто юридическая защита от подделок. Это позволяет правообладателю контролировать ситуацию и не допускать, чтобы под видом оригинальной продукции продавали контрафакт.

Интерьер Lexus LBX

Таким образом, новая регистрация Lexus – это скорее превентивная мера для сохранения контроля над брендом, а не сигнал о скором возвращении на рынок с новыми продажами. Компания просто страхует свои активы на будущее.

«Компании, которые регистрируют свои товарные знаки в РФ, руководствуются двумя мотивами. Первый – чтобы обеспечить себе юридическую защиту. Чтобы больше никто не использовал на российском рынке, даже если они не собираются возвращаться. При этом говорить об очередях из западных компаний, готовых снова работать на рынке РФ, пока преждевременно. Шохин считает, что и в России их мало кто ждет – отечественные бренды вряд ли хотят видеть дополнительных конкурентов. Поэтому до возвращения подчеркнул эксперт, еще далеко – как минимум по политическим причинам. Но этим временным лагом надо воспользоваться для того, чтобы реализовать все инвестиционные намерения и повысить свою конкурентоспособность», – считаетАлександр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).