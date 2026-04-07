Эти ошибки с детским автокреслом делают поездку опасной

Эксперт Киселёв рассказал о новых правилах перевозки детей в 2026 году

С 2026 года требования к перевозкам детей в автомобиле ужесточились, а цена компромиссов с безопасностью выросла до небес.

Что изменилось в правилах

Теперь любые суррогаты вроде адаптеров ремня или подушек-подкладок приравниваются к нарушению. Закон чётко говорит: ребёнок до 12 лет должен находиться в сертифицированном удерживающем устройстве.

Как отмечает эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, попытка удержать малыша на руках – это преступная халатность. При ударе на скорости 50 км/ч его вес увеличивается в десятки раз, и удержать его физически невозможно.

Выбор устройства по возрасту и ростовая граница

Для младенцев до года существует только один безопасный вариант – автолюлька категории «0» или «0+». Её устанавливают строго против хода движения, чтобы защитить неокрепшую шею. Если люлька стоит на переднем сиденье, подушку безопасности рядом с ней необходимо отключить, иначе её срабатывание станет смертельно опасным.

Дети от 7 до 11 лет находятся в пограничной зоне. При росте выше 150 см на заднем сиденье уже можно использовать штатный ремень. Если же ребёнок не дорос до этой отметки, необходим бустер. Он приподнимает пассажира, чтобы диагональная лямка ремня проходила правильно по плечу, а не давила на шею. Без него на многих сиденьях ребёнок просто «ныряет» под ремень при столкновении.

Как выбрать кресло и правильно его установить

При покупке ищите оранжевую бирку с маркировкой ECE R44/04 или современным стандартом R129 (i-Size). Её отсутствие говорит о подделке. Инженер-автомеханик Михаил Лазарев обращает внимание на крепление: система ISOFIX должна обеспечивать жёсткую связь с кузовом. Если кресло шатается от толчка рукой, оно не защитит.

Самым безопасным местом эксперты единогласно называют середину заднего сиденья – оно дальше всего от вероятных точек удара. Перевозка спереди разрешена, но для детей до 7 лет её лучше избегать. Если же ребёнок едет впереди, а подушку безопасности отключить нельзя, такое размещение автокресла запрещено.

Штрафы и юридические последствия нарушений

Суммы наказаний теперь серьёзные: для обычного водителя штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 5000 рублей, а для таксиста может достичь 50 000 рублей. Инспектор вправе выписать протокол, даже если кресло есть, но ребёнок в нём пристёгнут небрежно или устройство плохо закреплено.

Юрист Олег Зорин отметил важный нюанс: после ДТП страховые компании часто используют факт отсутствия или неправильной установки кресла как повод занизить выплаты. Экономия на безопасности может обернуться долгими судами за компенсацию расходов на лечение.