«Китайцы» вышли на работу: в такси Сибири и Дальнего Востока новая модель

Импортер Dongfeng в РФ: 200 кроссоверов Mage начали работу в такси в ДФО и СФО

Официальный импортер Dongfeng в России запустил партию кроссоверов Mage для работы в такси. Первые две сотни машин уже переданы сервису каршеринга машин для такси «Аурус» в Новосибирске.

Эти автомобили появятся на улицах сразу девяти городов. В списке Барнаул и Бийск, Владивосток и Хабаровск, а также Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск и Томск. По сути, модель дебютирует в сфере коммерческих пассажирских перевозок в дальневосточном и сибирском регионах.

Напомним, сам кроссовер Mage китайского производства вышел на российский рынок летом 2025 года. Покупателям доступны две версии: «Драйв» (Emotion) и «Прогресс» (Progressive).

Технические характеристики и оснащение

Под капотом у всех модификаций стоит один и тот же силовой агрегат. Это турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 197 лошадиных сил. С ним в паре работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач Getrag с двойным мокрым сцеплением.

Внутри салон отделан текстурированной экокожей. Рулевое колесо мультифункциональное, а за развлечения и навигацию отвечает мультимедийная система с шестью динамиками. Приборная панель – цифровая, с диагональю 10.25 дюйма.

Из приятных опций для таксистов и пассажиров – обогреваемые и складывающиеся зеркала, двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами на заднем ряду, а также панорамная крыша с люком.