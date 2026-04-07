Практически новый Land Cruiser 200 продают после 10 лет в гараже: сколько стоит?
На одном из популярных сайтов появилось объявление по продаже практически нового внедорожника. Речь идёт о Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска, которую владелец из Благовещенска решил продать с пробегом всего 3800 километров.
Машина привлекает внимание не только своим состоянием, которое по фото выглядит идеальным, но и нестандартным цветом. Вместо привычного чёрного, который выбирают для этой модели в девяти случаях из десяти, внедорожник окрашен в белый перламутр. Продавец подробно описал всю историю автомобиля, начиная с момента покупки и заканчивая каждым визитом на сервис.
По словам хозяина, пробег подтверждён документами, а техобслуживание проведено полностью. Салон в коричневых тонах, судя по всему, даже сохранил запах новой машины. На сиденьях до сих пор надеты прозрачные защитные чехлы, а на экранах мультимедийной системы не сняты заводские плёнки.
Под капотом установлен мощный 4,5-литровый дизельный двигатель V8, который выдаёт 249 лошадиных сил. С ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Цена, которую запросил продавец за эту «капсулу времени», выглядит фантастической – 15 000 777 рублей. Впрочем, учитывая культовый статус модели в России, вполне возможно, что найдётся коллекционер, готовый выложить такую сумму за уникальный экземпляр.
