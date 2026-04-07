Названы кроссоверы с самым низким расходом бензина
Водителям заплатят более 2 млн рублей за отказ от личного автомобиля
7 апреля
Власти Мальты запустили программу Driving...
Интерьер Geely Galaxy A7 EV
7 апреля
Представлен новый седан популярной марки с ценой чуть дороже миллиона
Geely показала электрический седан Galaxy A7 EV...

Практически новый Land Cruiser 200 продают после 10 лет в гараже: сколько стоит?

В РФ продается Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 3,8 тыс. км за 15 млн рублей

На одном из популярных сайтов появилось объявление по продаже практически нового внедорожника. Речь идёт о Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска, которую владелец из Благовещенска решил продать с пробегом всего 3800 километров.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200

Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Lada Niva Travel: рейтинг частых поломок (по мнению владельцев)

Машина привлекает внимание не только своим состоянием, которое по фото выглядит идеальным, но и нестандартным цветом. Вместо привычного чёрного, который выбирают для этой модели в девяти случаях из десяти, внедорожник окрашен в белый перламутр. Продавец подробно описал всю историю автомобиля, начиная с момента покупки и заканчивая каждым визитом на сервис.

По словам хозяина, пробег подтверждён документами, а техобслуживание проведено полностью. Салон в коричневых тонах, судя по всему, даже сохранил запах новой машины. На сиденьях до сих пор надеты прозрачные защитные чехлы, а на экранах мультимедийной системы не сняты заводские плёнки.

Изящный способ решить распространенную проблему с сиденьями в машине

Под капотом установлен мощный 4,5-литровый дизельный двигатель V8, который выдаёт 249 лошадиных сил. С ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Цена, которую запросил продавец за эту «капсулу времени», выглядит фантастической  15 000 777 рублей. Впрочем, учитывая культовый статус модели в России, вполне возможно, что найдётся коллекционер, готовый выложить такую сумму за уникальный экземпляр.

Сервисная книжка Toyota Land Cruiser 200

Лежнин Роман
07.04.2026 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33