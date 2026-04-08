Рост цен на автозапчасти в России: что дорожает быстрее всего

Rossko: автозапчасти в I квартале 2026 года подорожали, в среднем, на 4-8%

Автозапчасти в России продолжают расти в цене, но уже не такими резкими скачками, как раньше. К такому выводу пришли аналитики дистрибьютора Rossko, изучив данные за первые три месяца 2026 года. Самый заметный рост зафиксировали по расходникам и деталям подвески – в среднем, от 4% до 8% в годовом выражении.

Лидером по подорожанию стала, как ни странно, прокладка сливной пробки, которая прибавила в цене целых 12%. Свечи зажигания и масляные фильтры подорожали на 8%, а стойки стабилизатора – на 7%. Получается, что самые простые вещи, которые часто меняют при сервисе, сейчас дорожают активнее всего.

Цены на другие компоненты росли умереннее. Тормозные колодки и сайлентблоки прибавили по 5,5%, амортизаторы – 5%, а диски и рычаги тормозной системы – примерно столько же. В общем-то, для подвески и тормозов динамика оказалась более спокойной.

Относительно стабильными остались цены на моторные масла, воздушные и салонные фильтры – рост около 4%. Втулки стабилизатора подорожали всего на 2%. А вот лампы габаритного освещения, наоборот, стали дешевле на 1,5%, что стало единственной категорией со снижением.

Комментарий аналитика Rossko

Руководитель отдела аналитики Rossko Тимур Турсунов считает, что рынок понемногу успокаивается и входит в более предсказуемую фазу. По его словам, динамика формируется умеренная, хотя в отдельных категориях, особенно среди расходников, всё ещё случаются локальные всплески цен. Снижение по некоторым позициям, как с лампами, происходит за счёт высокой конкуренции и больших складских запасов у поставщиков.

Факторы роста цен на запчасти

На стоимость деталей, по мнению экспертов, влияет целый комплекс причин. Во-первых, это общее удорожание сырья – металла и химических компонентов. Во-вторых, свою роль играет перестройка логистических маршрутов, которую усугубляет кризисная ситуация на Ближнем Востоке. Кстати, поставки всё активнее переориентируются на производителей из Азии.

Не стоит сбрасывать со счетов и сезонный фактор спроса, а также рост операционных расходов у самих компаний-поставщиков и заводов-изготовителей. Всё вместе это и создаёт общий тренд на подорожание.

Данные от сети «ЕвроАвто»

Статистика от другого крупного игрока рынка, компании «ЕвроАвто», в целом подтверждает тенденцию к стабилизации. По её данным, в оптовом сегменте на основных рынках – в Москве и Петербурге – цены за последний месяц изменились в среднем на 2-3%.

Как пояснил заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов, наиболее заметные колебания сейчас затрагивают, в основном, товары малоизвестных брендов. Запчасти от самых популярных производителей демонстрируют куда большую ценовую стабильность. Компания проанализировала тысячи артикулов в своей базе, чтобы выделить подгруппы с наибольшим приростом стоимости.